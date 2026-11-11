'യഹ്യ സിൻവാറിനെ വിശ്വാസമാണെന്ന് നെതന്യാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞു'; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മൻസൂർ അബ്ബാസ്text_fields
ജറുസലേം: ഹമാസ് നേതാവായിരുന്ന യഹ്യ സിൻവാറിനെ തനിക്ക് വിശ്വാസമാണെന്നും തങ്ങൾ ഇരുവർക്കും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു 2021-ൽ തന്നോട് പറഞ്ഞതായി ഇസ്രായേലി അറബ് പാർട്ടിയായ റഅമിന്റെ ചെയർമാൻ മൻസൂർ അബ്ബാസ് വെളിപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച ഇസ്രായേലി മാധ്യമമായ 'എൻ12'-ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അബ്ബാസ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. 2021-ൽ 'ഓപ്പറേഷൻ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദി വാൾസ്' സംഘർഷം നടക്കുന്നതിനിടെ ബാൽഫർ സ്ട്രീറ്റിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ചുനടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് നെതന്യാഹു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് അബ്ബാസ് ആരോപിക്കുന്നു. നെതന്യാഹു സിൻവാറിൽ അർപ്പിച്ച ഈ അമിത വിശ്വാസമാണ് ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ അവഗണിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'സിൻവാറും ഞാനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നു': അബ്ബാസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
അന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മൻസൂർ അബ്ബാസ് അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. 'യഹ്യ സിൻവാറിനെ വിശ്വസിച്ച അതേ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. 'യഹ്യ സിൻവാറും ഞാനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നു.' അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്; അത് കേട്ട് ഞാൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി', അബ്ബാസ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ സിൻവാർ തനിക്കയച്ച സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും നെതന്യാഹു പരാമർശിച്ചതായി അബ്ബാസ് പറയുന്നു. 'അവൻ എനിക്ക് അയച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ' എന്ന് നെതന്യാഹു ചോദിച്ചു. മധ്യസ്ഥർ വഴി സിൻവാർ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ നെതന്യാഹുവിന് അയച്ച കത്തിൽ 'കണക്കുകൂട്ടിയുള്ള അപകടസാധ്യത' എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നതായും, ഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കത്തെന്നും അബ്ബാസ് വിശദീകരിച്ചു. 'അദ്ദേഹം യഹ്യ സിൻവാറിനെ വിശ്വസിച്ചു, രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പോയി, ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ പൂർണമായും കൈയൊഴിഞ്ഞു', അബ്ബാസ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
ദേശീയ അന്വേഷണ കമീഷന് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകും
2021-ലെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, 2023 ഒക്ടോബർ 7 ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ രൂപീകരിക്കുന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ കമീഷന് മുന്നിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയുമെന്നും മൻസൂർ അബ്ബാസ് വ്യക്തമാക്കി. അന്ന് ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയും റഅം പാർട്ടിയും തമ്മിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ബാൽഫർ വസതിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച. എന്നാൽ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ മൻസൂർ അബ്ബാസ് ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം ഭാഷ്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇതിനോട് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.