Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഅടിമയുടെ സമാധാനം...
    World
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 12:11 PM IST

    അടിമയുടെ സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഒരിക്കലും അടിമയാവില്ല -ട്രംപിനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    അടിമയുടെ സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഒരിക്കലും അടിമയാവില്ല -ട്രംപിനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ്
    cancel

    കറാക്കസ്: രാജ്യം വിടാൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അന്ത്യശാസനം നൽകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ, രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നി​ക്കൊ​ളാ​സ് മദൂറോ. അടിമയുടെ സമാധാനം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നും ഒരിക്കലും അടിമയാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ കറാക്കസിൽ പ്രസിഡന്റിന്‍റെ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് മദൂറോ സംസാരിച്ചത്. തന്‍റെ രാജ്യം സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പരമാധികാരം, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയുള്ള സമാധാനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    മദൂറോ രാജ്യം വിടണമെന്ന് ട്രംപ് നിർദേശം നൽകിയെന്ന് മയാമി ഹെറാൾഡിനെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ‘താങ്കൾക്കും ഭാര്യക്കും മകനും സുരക്ഷിതമായി രാജ്യം വിടാൻ വഴിയൊരുക്കാം. താങ്കളുടെ അടുത്ത ആളുകളെയും രക്ഷിക്കാം. ഉടനടി രാജിവെക്കുക, രാജ്യം വിടുക’ -എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

    നവംബർ 21ന് ട്രംപും മദൂറോയും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഇതിനു ശേഷം ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​രെ തു​ര​ത്താ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ നി​ക്കൊ​ളാ​സ് മ​ദൂ​റോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. വെനസ്വേലയുടെ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ച്ച​താ​യി ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ‘വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളും പൈ​ല​റ്റു​മാ​രും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്-​മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​രും അ​റി​യാ​ൻ, വെ​നസ്വേ​ല​ക്ക് മു​ക​ളി​ലും ചു​റ്റു​മു​ള്ള വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ട​ച്ച​താ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം’ -എന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണിതെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും വ്യോ​മ​സു​ര​ക്ഷ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്നുമായിരുന്നു വെ​നിസ്വേ​ലൻ സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയത്.

    സൈ​നി​ക​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് യു.​എ​സ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​മാ​സാ​ദ്യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ന​സ്വേ​ലൻ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. യു.​എ​സി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ആ​റ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് വെ​നി​സ്വേ​ല തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തിരുന്നു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ ക​ര​മാ​ർ​ഗം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. യു.​എ​സി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ യു.​എ​സ്.​എ​സ് ജെ​റാ​ർ​ഡ് ​ആ​ർ. ഫോ​ർ​ഡ് ക​രീ​ബി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ​നി​​ന്നെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന 20ലേ​റെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ യു.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 82 പേ​രാണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:venezuelaDonald TrumpNicolas Maduro
    News Summary - Maduro rejects slave’s peace for Venezuela
    Similar News
    Next Story
    X