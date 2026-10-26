ആദ്യഘട്ട തോൽവിയിൽ നിന്ന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചുവരവ്; ചരിത്രം കുറിച്ച ലുലയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിയമ-രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾ

ആദ്യഘട്ട തോൽവിയിൽ നിന്ന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചുവരവ്; ചരിത്രം കുറിച്ച ലുലയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിയമ-രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾtext_fields
ബ്രസീലിയ: ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി അട്ടിമറി വിജയം നേടിയ ലുല ഡ സിൽവയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിയമ-രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളാണ്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ വലതുപക്ഷ മുന്നേറ്റ തരംഗത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയാണ് ലുല നാലാം തവണയും ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
ബ്രസീലിലെ വോട്ടെടുപ്പ് സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീട്ടിയത് ഒരു നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലാവിയോ ബോൾസൊനാരോയെയാണ് ലുല പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ബോൾസൊനാരോ പക്ഷം ഇതുവരെ ലുലയോടുള്ള തോൽവി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും വിജയം നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ബോൾസൊനാരോയോട് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലേറ്റ പരാജയത്തെ മറികടന്ന് ലുല രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ സംഭവമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഫെർണാണ്ടോ ബ്രാങ്കോളി അൽ ജസീറയോട് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ക്യാമ്പിലെ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ പലരും ബോൾസൊനാരോ വിജയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിടത്തുനിന്ന് ലുല നേടിയ അട്ടിമറി വിജയം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ബ്രാങ്കോളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആധുനിക ബ്രസീലിയൻ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തോറ്റ ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാൽ ഈ വിജയം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതികരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സംഘത്തെയും തന്റെ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളെയുമായിരിക്കും ലുലയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരിക. കോൺഗ്രസിൽ ബോൾസൊനാരോയുടെ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം വളരുകയും, പ്രമുഖ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലതുപക്ഷ ഗവർണർമാർ അധികാരം പിടിക്കുകയും ചെയ്തത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
80 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 51 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ലുല വിജയിച്ചതായി ബ്രസീലിന്റെ സുപ്പീരിയർ ഇലക്ടറൽ കോർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബോൾസൊനാരോയ്ക്ക് 48.68 ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന്, വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടർമാരെ തടഞ്ഞുവെച്ചതായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിഴലിച്ചു.
രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ബാധിച്ചതോടെ, ലുലയുടെയും ബോൾസൊനാരോയുടെയും പ്രചാരണ വിഭാഗങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പ് സമയം നീട്ടിനൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി വൈകി, ബ്രസീലിയ സമയം വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെ നീട്ടിയിരുന്നു.
വോട്ടിംഗ് സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീട്ടി നൽകിയതിന് രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതിയെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷവും, ബോൾസൊനാരോയുടെ പ്രചാരണ കോർഡിനേറ്റർ റോജേരിയോ മരിഞ്ഞോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മൗനം പാലിച്ചു. "ചില സുപ്രീം ഫെഡറൽ കോടതി ജഡ്ജിമാർ എത്രത്തോളം ഇടപെടുന്നു എന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്," ഇത് "നാണംകെട്ട നടപടി"യാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഫ്ലാവിയോയുടെ പിതാവായ ജെയർ ബോൾസൊനാരോ, 2022-ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലുലയോടേറ്റ പരാജയം പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല.
ലുല ഇത് നാലാം തവണയാണ് ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡന്റാവുന്നത്. 2003, 2007 (തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ), 2023 ലും ലുല പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2003-2010 കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ലുല, പിന്നീട് അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 580 ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. ട്രംപിന്റെ കടുത്ത വിമർശകൻ കൂടിയാണ് ലുല.