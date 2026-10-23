'യുക്രെയ്നിലെ സ്റ്റാർലിങ്ക് വേഗത നിയന്ത്രണം നീക്കണം': മസ്കിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ട്രംപ്; റിപ്പോർട്ട്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ വേഗത കുറച്ച നടപടിയിൽ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്പേസ് എക്സ് സി.ഇ.ഒ ഇലോൺ മസ്കുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. യുക്രെയ്നിലെ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കണമെന്ന് ട്രംപ് മസ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ 'വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
റഷ്യക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന് ഏറെ നിർണായകമായ സംവിധാനമാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനങ്ങൾ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ സൈനിക പതിപ്പായ 'സ്റ്റാർഷീൽഡ്' സേവനങ്ങളുടെ വേഗത മസ്കിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുറച്ചതായി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഡ്രോണുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന യുക്രെയ്ന് വേഗത കുറച്ച നടപടി കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഡ്രോൺ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ 100 മൈൽ വേഗത പരിധി ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ യുക്രെയ്ന്റെ പല മുൻനിര പ്രതിരോധ ദൗത്യങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുകയുണ്ടായി.
സംഭവം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിവാദമായതോടെയാണ് ട്രംപ് വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടത്. സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ വേഗത പരിധി നീക്കാൻ ഇലോൺ മസ്കിനോട് അദ്ദേഹം ഫോണിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാകാൻ തുടങ്ങിയതായി അമേരിക്കൻ, യുക്രേനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പൂർണ്ണ വേഗത കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഇപ്പോൾ സേവനം ലഭ്യമാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
റഷ്യ വൻതോതിൽ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റാർലിങ്കിന് വേഗത പരിധി ഏർപ്പെടുത്തിയത് യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധത്തെ കാര്യമായി ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്ന് സൈനിക വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മസ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളെ ആകാശത്തുവെച്ച് പ്രതിരോധിക്കാനും അതിർത്തികളിൽ ദീർഘദൂര മുൻനിര ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനുമുള്ള യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന്റെ ശേഷി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കും.
അതേസമയം, യുക്രെയ്നിലെ ഉപഗ്രഹ സേവനങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അതിന് തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുൻപ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്റ്റാർലിങ്ക് സാധാരണ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്നും എന്നാൽ 'സ്റ്റാർഷീൽഡ്' അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ കരാറിന് കീഴിലുള്ളതാണെന്നും മസ്ക് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുക്രെയ്ന് നിർണായകമായ ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച സംഭവത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൗസും സ്പേസ് എക്സും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും തുടരുകയാണ്.