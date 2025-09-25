Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightലി​ബി​യ​ൻ ധ​ന​സ​ഹാ​യം:...
    World
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:45 PM IST

    ലി​ബി​യ​ൻ ധ​ന​സ​ഹാ​യം: സാ​ർ​​കോ​സി​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്; അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​ലും ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി

    text_fields
    bookmark_border
    ലി​ബി​യ​ൻ ധ​ന​സ​ഹാ​യം: സാ​ർ​​കോ​സി​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്; അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​ലും ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി
    cancel
    Listen to this Article

    പാ​രി​സ്: ലി​ബി​യ​യി​ൽ​ നി​ന്നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച കേ​സി​ലെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ മു​ൻ ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് സാ​ർ​കോ​സി​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്. സാ​ർ​കോ​സി അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​ലും ജ​യി​ലി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ചി​ത്ര​മാ​യ വി​ധി​യി​ൽ ഫ്ര​ഞ്ച് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    70കാ​ര​നാ​യ സാ​ർ​കോ​സി​യെ വി​ധി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ നേ​രി​ട്ട് ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചി​ല്ല. ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​യ​തി പി​ന്നീ​ട് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2005 മു​ത​ൽ 2007 വ​രെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി ലി​ബി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കേ​സ്. ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:libyanicolas sarkozySentencedfunding case
    News Summary - Libya funding: Nicolas Sarkozy sentenced to five years in prison
    Similar News
    Next Story
    X