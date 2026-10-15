"രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നവരെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലണം": അൻപതുവർഷം മുൻപത്തെ ശിക്ഷാരീതി ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ട്രംപ്

"രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നവരെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലണം": അൻപതുവർഷം മുൻപത്തെ ശിക്ഷാരീതി ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ട്രംപ്text_fields
അരിസോണ: സൈനിക-രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നവരെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം അരിസോണയിലെ ബുൾഹെഡ് സിറ്റിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നവർക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത്. മുൻപ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുന്ന ശിക്ഷാക്രമമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ട്രംപ്, വിവരം ചോർത്തുന്നവർ "ഭൂമിയിലെ അഴുക്കുകളാണെന്നും" തുറന്നടിച്ചു.
2009-ൽ ഫോർട്ട് ഹൂഡ് സൈനിക താവളത്തിൽ 13 പേരെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന മുൻ ആർമി ഓഫീസർ നിദാൽ ഹസന്റെ വധശിക്ഷ വെടിവെപ്പിലൂടെ നടപ്പാക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രകോപനപരമായ പരാമർശം. ഡിസംബർ 3-ന് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വധശിക്ഷ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇറാനിലെ ആണവനിലയങ്ങൾക്ക് നേരെ ബി-2 സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട 'ഓപ്പറേഷൻ മിഡ്നൈറ്റ് ഹാമർ' സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്ന സംഭവവും ട്രംപ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. യു.എസ് ബോംബറുകൾ പുറപ്പെടുന്ന കൃത്യമായ സമയവും വിവരങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർന്നുകിട്ടിയത് കാരണം തനിക്ക് അന്ന് സൈനിക ദൗത്യം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഗൗരവകരമായ സൈനിക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റാലിയിൽ ഇറാനെതിരെയുണ്ടായ യു.എസ് സൈനിക നടപടികളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. യു.എസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ മുൻനിര നേതാക്കളും സൈനിക തലവന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ പരിഹാസ രൂപേണയാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചത്. "ഇറാന്റെ റഡാറുകളും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും നേതാക്കളും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. സമാധാന ചർച്ച നടത്താൻ ഇനി ആരുമായാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ ആണവായുധം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് യു.എസ് സൈനിക നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും, അതിലൂടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങളും ഇന്ധനവില വർദ്ധനവും താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഹുർമുസിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേന പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതോടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നും അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രംപ് ഉറപ്പുനൽകി.
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