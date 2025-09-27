Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightനേപ്പാൾ ‘ജെ​ൻ സി...
    World
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:45 PM IST

    നേപ്പാൾ ‘ജെ​ൻ സി ​വി​പ്ല​വ’​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ നേ​താ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    നേപ്പാൾ ‘ജെ​ൻ സി ​വി​പ്ല​വ’​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ നേ​താ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്
    cancel
    Listen to this Article

    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച ‘ജെ​ൻ സി ​വി​പ്ല​വ’​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ നേ​താ​വും അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്. മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി ജ​ന​ത്തെ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ട്ടു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സു​ദ​ൻ ഗു​രു​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ഴ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ പി​ന്മാ​റാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കും’’- ഗു​രു​ങ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ വി​ല​ക്കി​നു​പി​ന്നാ​ലെ, നേ​പ്പാ​ളി​ൽ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nepalNepal Gen Z Protest
    News Summary - leader who led Nepal Gen Z protest is also contesting election
    Similar News
    Next Story
    X