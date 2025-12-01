Begin typing your search above and press return to search.
    ഭൂമി കുംഭകോണം: ശൈഖ് ഹസീനക്ക് അഞ്ചുവർഷം തടവ്

    ഹ​സീ​ന​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ളും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എം.​പി​യു​മാ​യ തു​ലി​പ് സി​ദ്ദീ​ഖി​നും ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ
    ഭൂമി കുംഭകോണം: ശൈഖ് ഹസീനക്ക് അഞ്ചുവർഷം തടവ്
    Listen to this Article

    ധാ​ക്ക: ഭൂ​മി കും​ഭ​കോ​ണ കേ​സി​ൽ മു​ൻ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും അ​ന​ന്ത​ര​വ​ളും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എം.​പി​യു​മാ​യ തു​ലി​പ് സി​ദ്ദീ​ഖി​ന് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു.

    17 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ അ​ഴി​മ​തി കേ​സി​ൽ ധാ​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബി​യു​ൾ ആ​ലം ഹ​സീ​ന​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി ശൈ​ഖ് റെ​ഹാ​ന​ക്ക് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും വി​ധി​ച്ച​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ബി.​എ​സ്.​എ​സ് വാ​ർ​ത്താൃ ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ, തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ കോ​ട​തി​മു​റി​യി​ലാ​ണ് വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മ​റ്റ് 14 പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം വീ​ത​മാ​ണ് ത​ട​വ്.

    ഹ​സീ​ന, റെ​ഹാ​ന, സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 17 പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു ല​ക്ഷം ടാ​ക്ക വീ​തം പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​റ് മാ​സം കൂ​ടി ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. ഹ​സീ​ന​യു​ടെ കാ​ല​ത്തെ അ​ഴി​മ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ഹോ​ദ​രി റെ​ഹാ​ന​യു​ടെ മ​ക​ളാ​യ തു​ലി​പ് സി​ദ്ദീ​ഖി​നെ​തി​രെ ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബ്രി​ട്ട​ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​മാ​യി കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ കൈ​മാ​റ​ൽ ക​രാ​റി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം, പ്ര​ത്യേ​ക ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഹ​സീ​ന​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. മാ​ന​വ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ശി​ക്ഷ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ശി​ക്ഷ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റി​യ കേ​സി​ൽ 21 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​യും മ​റ്റൊ​രു കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

    TAGS:land scamSheikh Hasina
