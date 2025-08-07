Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightട്രംപ്- സെലൻസ്കി-പുടിൻ...
    World
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:45 PM IST

    ട്രംപ്- സെലൻസ്കി-പുടിൻ ചർച്ച തള്ളി ക്രെംലിൻ; ട്രം​പ്- പു​ടി​ൻ ച​ർ​ച്ച ഉ​ട​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin
    cancel
    camera_alt

    ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, വോ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി, വ്ലാ​ഡ്മി​ർ പു​ടി​​ൻ

    മോ​സ്കോ: യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യു​​ടെ സ്വ​രം നി​ർ​ത്തി ച​ർ​ച്ച​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വോ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച ത്രി​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ഡ്മി​ർ പു​ടി​​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ക്രെം​ലി​ൻ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ് റ​ഷ്യ​ൻ ഭ​ര​ണ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക്രെം​ലി​നി​ൽ പു​ടി​നു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ട്രം​പു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കും പി​ന്നീ​ട് ത്രി​ക​ക്ഷി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കും പു​ടി​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വി​റ്റ്കോ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​താ​ണ് പു​ടി​ന്റെ വ​ക്താ​വ് യൂ​റി യു​ഷ​കോ​വ് ത​ള്ളി​യ​ത്.

    പ​ഴ​യ സൗ​ഹൃ​ദം നി​ല​നി​ർ​ത്തി പു​ടി​നും ട്രം​പും മാ​ത്രം സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ യു​ക്രെ​യ്നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ട്രം​പോ തു​ർ​ക്കി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നോ മ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ് സെ​ല​ൻ​സ്കി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vladimir PutinDonald TrumpVolodymyr ZelenskyUkraine Russia War
    News Summary - Kremlin rejects Trump-Zelensky-Putin talks; Trump-Putin talks imminent
    Similar News
    Next Story
    X