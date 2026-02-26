Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 1:52 PM IST

    ആണവായുധ പദ്ധതി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ; മകൾക്കൊപ്പം രാത്രി സൈനിക പരേഡിൽ പ​ങ്കെടുത്ത് ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ്

    ആണവായുധ പദ്ധതി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ; മകൾക്കൊപ്പം രാത്രി സൈനിക പരേഡിൽ പ​ങ്കെടുത്ത് ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ്
    പ്യോങ്യാങ്: ആണവായുധ പദ്ധതി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ. കൂടുതൽ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മകൾക്കൊപ്പം രാത്രി സൈനിക പരേഡിൽ പ​​ങ്കെടുത്താണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

    14,000 സൈനികർ പരേഡിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. കിം സങ് സ്വകയറിലാണ് പരേഡ് നടന്നതെന്ന് ഉത്തരകൊറിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഫ്ലൈഡ്ലൈറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ നടന്ന പരേഡിൽ ഉത്തരകൊറിയൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പ​ങ്കെടുത്തിരുന്നു. കിമ്മിന്റെ പിൻഗാമി​യാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മകളും പരേഡിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. എന്നാൽ, പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ ചുമതലകളൊന്നും കിമ്മിന്റെ മകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല.

    അതേസമയം, ഉത്തരകൊറിയയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പല ആയുധങ്ങളും സൈനികപരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടാങ്കുകൾ, ഇന്റർ കോണ്ടിനന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ഹൈപ്പർസോണിക് ഗ്ലൈഡ് വാഹനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്​പോർട്ടർ ഇറക്ടർ തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളാണ് പരേഡിൽ ഉത്തരകൊറിയ പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരുന്നത്.

    പരേഡുകളിൽ വ്യാപകമായി ആയുധങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കിമ്മിന്റെ രീതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കുറി പരേഡിൽ സംയമനം പാലിച്ചത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

    TAGS:nuclear weaponsKim Jong Unnorth koria
    News Summary - Kim Jong Un vows to further strengthen nuclear weapons program
