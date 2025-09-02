Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    2 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 11:31 PM IST

    പുടിനും ഷിക്കുമൊപ്പം കിം ജോങ് ഉന്നും ചൈനയിൽ

    Kim Jong un, vladimar Putin, Xi Jinping
    വ്ലാ​ഡ്മി​ർ പു​ടി​ൻ, ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്, കിം ​ജോ​ങ് ഉ​ൻ 

    ബെ​യ്ജി​ങ്: ട്രം​പ് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട തീ​രു​വ യു​ദ്ധ​ത്തി​​നെ​തി​രെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മാ​പി​ച്ച ഷാ​ങ്ഹാ​യ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് പി​റ​കെ ചൈ​ന​യി​ൽ വീ​ണ്ടും തി​ര​ക്കി​ട്ട നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ഡ്മി​ർ പു​ടി​ൻ, ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​ൻ ഭ​ര​ണ​മേ​ധാ​വി കിം ​ജോ​ങ് ഉ​ന്നും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ സം​ഗ​മി​ച്ചു.

    ഷി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ലും പി​റ​കെ സ്വ​കാ​ര്യ ഭ​വ​ന​ത്തി​ലും പു​ടി​നു​മാ​യി സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു കിം ​ജോ​ങ് ഉ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധാ​വ​സാ​ന​ത്തി​ന്റെ 80ാം വാ​ർ​ഷി​കം കു​റി​ച്ച് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡി​ൽ 26 രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 14 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ, ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് കിം ​ജോ​ങ് ഉ​ൻ ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​നി​ൽ ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ചോ ​സ​ൺ ഹൂ​യി അ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ പ്യോ​ങ് യാ​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കിം ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡി​നു​ശേ​ഷം മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 2024ൽ ​റ​ഷ്യ​യും ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഉ​ട​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചൈ​ന കൂ​ടി ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ട്രം​പി​ന്റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. ഷാ​ങ്​​ഹാ​യ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​യി ചൈ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്, പു​ടി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Vladimir Putin Kim Jong Un Xi Jinping
    Kim Jong-un in China with Putin and Xi
