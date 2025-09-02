Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_right‘മോനേ, ഞാൻ...
    World
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:39 PM IST

    ‘മോനേ, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ നീ കരയരുതേ; ഖബറിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകും മുമ്പ്​ ഇത്തിരി നേരം ഒപ്പം ഇരിക്കണം, എന്നോട്​ മിണ്ടണം’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മോനേ, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ നീ കരയരുതേ; ഖബറിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകും മുമ്പ്​ ഇത്തിരി നേരം ഒപ്പം ഇരിക്കണം, എന്നോട്​ മിണ്ടണം’
    cancel

    ‘‘ഗൈസ്​, ഉമ്മയുടെ ഹൃദയവും പ്രാണനുമാണ്​ നീ. ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക്​ വേണ്ടി നീ പ്രാർഥിക്കണേ. എന്നെക്കുറിച്ചോർത്ത്​ കരയരുതേ​.’’ - ആഗസ്റ്റ്​ 25 ന്​ ഗസ്സയിലെ നാസർ ഹോസ്പിറ്റലിന്​ ​നേർക്ക്​ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മറിയം ദഖ എന്ന മാധ്യമപ്രവത്തക തന്‍റെ മകന്​ എഴുതിയ കത്തിലെ വരികൾ യു.എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വായിക്കവെ, ​അൾജീരിയൻ അംബാസഡർ അമർ ബെൻജാമയുടെ തൊണ്ടയിടറി.

    മെലിഞ്ഞുനീണ്ട്​, വെയിലേറ്റ്​ കരുവാളിച്ച മുഖവുമായി ജേണലിസ്റ്റിന്‍റെ ഹെൽമെറ്റുമേന്തി നിൽക്കുന്ന 33 കാരി മറിയം ദഖയുടെ ചിത്രം ബെൻജാമയുടെ കൈകളിലിരുന്ന്​ വിറച്ചു. മറിയത്തിന്‍റെ മുഖം സദസിന്​ കാണാനായി ഇരു കൈകളും കൊണ്ട്​ ഉയർത്തി, ‘കാമറ മാത്രം ആയുധമായുണ്ടായിരുന്ന സുന്ദരിയായ, യുവ മാതാവ്​’ എന്ന്​ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ബെൻജാമയുടെ കണ്​ഠമിടറിയിരുന്നു. ​ഹാളിൽ നിശബ്​ദത പടർന്നു.


    രണ്ടുവർഷം മുമ്പ്​ ഗസ്സക്ക്​ മേൽ ഇസ്രായേലിന്‍റെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയതുമുതൽ സജീവമായി മാധ്യമപ്രവർത്തനരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു മറിയം ദഖ. അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്ത ഏജൻസിയായ അസോസിയേറ്റഡ്​ പ്രസിന്​ (എ.പി) വേണ്ടി വാർത്തകളും വിഡിയോകളും നൽകുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം ഇൻഡിപെൻഡന്‍റ്​ അറേബ്യ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക്​ വേണ്ടിയും വാർത്തകൾ നൽകി. പട്ടിണി കൊണ്ട്​ മരണാസന്നരായ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നാസർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ തീവ്രശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മറിയത്തിന്‍റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു.

    ഏതുനിമിഷവും മരണം സംഭവിക്കാമെന്ന്​ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്​ തന്നെ ഗസ്സയിലെ മറ്റു മാധ്യമപ്രവർത്തകരെപ്പോലെ മറിയവും തന്‍റെ ഒസ്യത്ത്​ എഴുതി സഹപ്രവർത്തകരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. തന്‍റെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങിൽ ആരും കരയരുതെന്ന്​ അവർ അതിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ‘‘ഖബറിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകും മുമ്പ്​ ഇത്തിരിനേരം എന്‍റെ ശരീരത്തിനൊപ്പം നിങ്ങളിരിക്കണം. എന്നോട്​ മിണ്ടണം’’ -ആകെ അവർക്ക്​ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്​ അത്രമാത്രമായിരുന്നു.


    ഇതിനൊപ്പം മകൻ 13 കാരൻ ഗൈസിന്​ എഴുതിയ കത്താണ്​ അൾജീരിയൻ അംബാസഡറായ ബെൻജാമ യു.എന്നിൽ വായിച്ചത്​. ഒറ്റക്കാണ്​ മറിയം മകനെ വളർത്തിയത്​. ഭർത്താവിന്​ യു.എ.ഇയിലാണ്​ ​ജോലി. അതുകൊണ്ട്​ തന്നെ ഉമ്മയും മകനും വേർപിരിയാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു. ഏകമകന്‍റെ സുരക്ഷയെ കരുതി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവനെ യു.എ.ഇയിൽ ഭർത്താവിന്​ അടുത്തേക്ക്​ അയക്കാനും മുൻകൈയെടുത്തത്​ മറിയമായിരുന്നു.

    രണ്ടുവർഷമായി യു.എ.ഇയിൽ കഴിയുന്ന മകനെ പിന്നീടൊരിക്കലും മറിയം കണ്ടില്ല. സദാ മകനെക്കുറിച്ച്​ തന്നെയാണ്​ മറിയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന്​ സഹപ്രവർത്തകയും ആത്മസുഹൃത്തുമായ യുംന അൽസഈദ്​ ഓർക്കുന്നു. ‘‘അവനായിരുന്നു മറിയത്തിന്‍റെ ലോകം. അവൻ വലിയൊരു ബിസിനസുകാരൻ ആയി കാണാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അവൻ ലോകമെങ്ങും യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും ഒരുപാട്​ രാജ്യങ്ങൾ കാണണമെന്നും മറിയം കൊതിച്ചു. അവളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങ​ളും മകനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു. യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ അയക്കുമ്പോൾ അവന്‍റെ സുരക്ഷ മാത്രമായിരുന്നു മറിയത്തിന്‍റെ പരിഗണന. അവന്​ വിശക്കരുതെന്നും അവന്​ ദാഹിക്കരുതെന്നും അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു’’ -യുംന പറയുന്നു.

    മകന്​ എഴുതിയ കത്ത്​ യു.എന്നിൽ തുടർന്നുവായിക്കവെയാണ്​ ബെൻജാമക്ക്​ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞത്​; കവിളിൽ കണ്ണീർ പടർന്നത്​. സദസിലും പലരും വിങ്ങി. കത്ത്​ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചു: ‘‘മോനേ, ഒരിക്കലും, ഒരിക്കലും നീയെന്നെ മറക്കരുത്​. നീ എന്നും സന്തോഷമായിരിക്കാനും സുരക്ഷിതനായിരിക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട്​ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. നീ വളരും, വിവാഹം കഴിക്കും, നിനക്ക്​ ഒരു മകളുണ്ടാകും, അവൾക്ക്​ എന്‍റെ ഈ പേര്​ നീ ഇടണം: മറിയം’’.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaGaza Genocidepalestine israel conflictGaza journalistsMariam Abu Daqqa
    Similar News
    Next Story
    X