‘അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു, നമ്മൾ അമേരിക്ക എന്തെടുക്കുന്നു?’ -യു.എസ് സെനറ്റർ VIDEO

വാഷിങ്ടൺ: ഗസ്സയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുവീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്കക്കാരും ബൈഡനും എന്തെടുക്കുകയാണെന്ന് യു.എസ് സെനറ്റിൽ ചോദ്യവുമായി സെനറ്റംഗം. മേരിലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റ് ക്രിസ് വാൻ ഹോളനാണ് ഇസ്രായേലിനെതിരെയും അമേരിക്കയടക്കമുള്ളവരുടെ നിസ്സംഗതക്കെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ചത്.

ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ആസൂത്രിതമായി ഭക്ഷണം തടഞ്ഞുവെച്ചതിനാൽ ഗസ്സയിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മരിച്ചുവീഴുകയാണ്. യുദ്ധക്കുറ്റമാണത്. പച്ചയായ യുദ്ധക്കുറ്റം. അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ യുദ്ധക്കുറ്റവാളികളാണ്. എന്നിട്ട്, അമേരിക്ക എന്തെടുക്കുകയാണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രസിഡൻ്റ് ബൈഡൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം. ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസിഡൻ്റ് ബൈഡൻ നടപടിയെടുക്കണം’ -​അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

By all accounts, the situation in Gaza has gone from a nightmare to pure hell.



I'm on the Senate floor NOW to discuss the urgent need for the Biden Admin to hold the Netanyahu government accountable & get critical humanitarian assistance into Gaza: https://t.co/6MYb5nnhm9