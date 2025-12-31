Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 10:18 PM IST

    ഖാലിദ സിയ ഇനി ഓർമ; അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    ഖാലിദ സിയയുടെ മയ്യിത്ത് നമസ്കാര ചടങ്ങിൽ നിന്ന്

    ധാ​ക്ക: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നാ​ഷ​ന​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി (ബി.​എ​ൻ.​പി) നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ഖാ​ലി​ദ സി​യ ഇ​നി ഓ​ർ​മ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ധാ​ക്ക​യി​ലെ മാ​ണി​ക് അ​വ​ന്യൂ​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ബ​റ​ട​ക്കം.

    ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്. മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് മു​ഫ്തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ മാ​ലി​ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഖാ​ലി​ദ​യു​ടെ മ​ക​നും ബി.​എ​ൻ.​പി ആ​ക്ടി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ താ​രീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ്, ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ബൈ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ ചൗ​ധ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഖാ​ലി​ദ സി​യ​ക്ക് അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​ത്തി. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ്ശ​ങ്ക​റാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹം ഖാ​ലി​ദ​യു​ടെ മ​ക​ൻ താ​രീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ന് കൈ​മാ​റി. നേ​പ്പാ​ൾ, ഭൂ​ട്ടാ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി.

    News Summary - Khaleda Zia is no longer remembered
