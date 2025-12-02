Begin typing your search above and press return to search.
    ഖാലിദ സിയ അതിഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ; സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു -മോദി

    ഖാലിദ സിയ അതിഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ; സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു -മോദി
    ധാ​ക്ക: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നാ​ഷ​ന​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി (ബി.എൻ.പി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​യ ബീ​ഗം ഖാ​ലി​ദ സി​യ (80) അ​തി​ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. വാ​ർ​ധ​ക്യ സ​ഹ​ജ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 23നാ​ണ് അ​വ​രെ ധാ​ക്ക​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഹൃ​ദ​യ​മി​ഡി​പ്പി​ലെ താ​ള​പ്പി​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് ഐ.​സി.​യു​വി​ലേ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ൾ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി. അണുബാധ ഹൃദയത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും ബാധിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    അവരുടെ നില വളരെ ഗുരുതരമാണ്. മുഴുവൻ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന തേടുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല -ബി.എൻ.പി വൈസ് ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് ആസം ഖാൻ പറഞ്ഞു.

    1991 മുതൽ 1996 വരെയും 2001 മുതൽ 2006 വരെയും ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ബീഗം ഖാലിദ സിയ. 1991-ൽ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ രാഷ്ട്ര‌ത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ സ്ത്രീയായി ഇവർ മാറി. ഖാലിദയുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് സിയാവൂർ റഹ്മാൻ 1970-കളുടെ അവസാനമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബി.എൻ.പി.) സ്ഥാപിച്ചത്.

    അതേസമയം, ഖാലിദ സിയയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

    വർഷങ്ങളായി ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പൊതുജീവിതത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ ബീഗം ഖാലിദ സിയയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ അതിയായ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. അവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും. സാധ്യമായ എല്ലാ വിധത്തിലും സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണ് -പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    ഭൂ​മി കും​ഭ​കോ​ണ കേ​സി​ൽ ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം തടവ്

    ധാ​ക്ക: ഭൂ​മി കും​ഭ​കോ​ണ കേ​സി​ൽ മു​ൻ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും അ​ന​ന്ത​ര​വ​ളും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എം.​പി​യു​മാ​യ തു​ലി​പ് സി​ദ്ദീ​ഖി​ന് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം, മാ​ന​വ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഹ​സീ​ന​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പുതിയ വിധി.

    17 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ അ​ഴി​മ​തി കേ​സി​ൽ ധാ​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ഹ​സീ​ന​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി ശൈ​ഖ് റെ​ഹാ​ന​ക്ക് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും വി​ധി​ച്ചിട്ടുണ്ട്. മ​റ്റ് 14 പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം വീ​ത​മാ​ണ് ത​ട​വ്. ഹ​സീ​ന​യു​ടെ കാ​ല​ത്തെ അ​ഴി​മ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ഹോ​ദ​രി റെ​ഹാ​ന​യു​ടെ മ​ക​ളാ​യ തു​ലി​പ് സി​ദ്ദീ​ഖി​നെ​തി​രെ ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബ്രി​ട്ട​ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​മാ​യി കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ കൈ​മാ​റ​ൽ ക​രാ​റി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല.

