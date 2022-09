15 ഭാര്യമാർ, 107 മക്കൾ...​ഇമ്മിണി വല്യ കുടുംബവുമായി ഡേവിഡ്; താൻ സോളമൻ രാജാവിന്റെ അനുയായി ആണെന്ന് ഈ ആഫ്രിക്കക്കാരൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ആഫ്രിക്കക്കാരനായ ഡേവിഡ് സാക്കായോ കലുഹാന എന്ന 61കാരന് 15 ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഇവരിലൊക്കെയായി 107 മക്കളും. പടിഞ്ഞാറൻ കെനിയയിൽ ഭാര്യമാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമൊപ്പം സന്തുഷ്ട ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഡേവിഡ്. ജസീക്ക കലുഹാനയെ ആണ് ഡേവിഡ് ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഈ ബന്ധത്തിൽ 13 മക്കളാണുള്ളത്. അഫ്രിമാക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഈ വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്. ഡേവിഡ് പുതിയ ഭാര്യമാരുമായി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തനിക്ക് അസൂയ തോന്നിയി​ട്ടില്ലെന്നാണ് ജസീക്ക പറയുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഡേവിഡ് എന്നും എന്തു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും നന്നായി ആലോചിക്കുമെന്നും ഏഴാമത്തെ ഭാര്യ റോസ് പറയുന്നു. 1000 ഭാര്യമുള്ള സോളമൻ രാജാവിന്റെ പാതയാണ് താൻ പിന്തുടരുന്നത് എന്നാണ് ഇത്രയേറെ വിവാഹംകഴിക്കാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഡേവിഡ് മറുപടി പറയുക. അതേസമയം, തന്റെ ഭാര്യമാർക്കുള്ളതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ഐ.ക്യു തനിക്കാണെന്നുമുള്ള അവകാശവാദവും ഡേവിഡിന് ഉണ്ട്. 4000ത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡേവിഡ് പറയുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Kenyan man has 15 wives and 107 children, says he is like King Solomon