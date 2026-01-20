Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകാബൂളിൽ ചാവേർ സ്ഫോടനം:...
    World
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:05 PM IST

    കാബൂളിൽ ചാവേർ സ്ഫോടനം: ഏഴ് മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    കാബൂളിൽ ചാവേർ സ്ഫോടനം: ഏഴ് മരണം
    cancel
    Listen to this Article

    കാ​ബൂ​ൾ: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കാ​ബൂ​ളി​ലെ ചൈ​നീ​സ് റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യു​ണ്ടാ​യ ചാ​വേ​ർ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചൈ​ന​ക്കാ​ര​നു​ൾ​​പ്പെ​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് ഏ​ഴു​പേ​ർ. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റേ​റ്റ് (ഐ.​എ​സ്) ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ ചൈ​നീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഐ.​എ​സി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണി​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഉ​യി​ഗൂ​ർ മു​സ്‍ലിം​ക​​ളോ​ട് ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​നീ​തി പൊ​റു​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ ചൈ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഐ.​എ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    2021ൽ ​താ​ലി​ബാ​ൻ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ അ​ഫ്ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ചൈ​ന പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:suicide blast
    News Summary - Kabul suicide blast on Chinese restaurant killed seven people
    Similar News
    Next Story
    X