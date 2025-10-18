Begin typing your search above and press return to search.
    അഫ്ഗാനിൽ വീണ്ടും പാക് വ്യോമാക്രമണം; 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ദോ​ഹ​യി​ൽ
    അഫ്ഗാനിൽ വീണ്ടും പാക് വ്യോമാക്രമണം; 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വീ​ണ്ടും പാ​ക്-​അ​ഫ്ഗാ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ദോ​ഹ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ വ​സീ​റി​സ്താ​ൻ സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ തീ​വ്ര​വാ​ദി ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​ക​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.

    പ​ക്തി​ക പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ മൂ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 12 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നി​ര​വ​ധി ​സൈ​നി​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി തീ​വ്ര​ശ്ര​മം ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്.

    സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്ക് പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഖ്വാ​ജ ആ​സി​ഫ്, ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ആ​സിം മാ​ലി​ക് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി മു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് യ​അ്ഖൂ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഫ്ഗാ​ൻ സം​ഘ​വും ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ സ​മാ​ധാ​നം വേ​ണോ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ വേ​ണോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ പാ​ക് സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി സ​യ്യി​ദ് ആ​സിം മു​നീ​ർ, താ​ലി​ബാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    അ​ഫ്ഗാ​ൻ-​പാ​ക് യു​ദ്ധം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ്

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ യു​ദ്ധം ത​നി​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​യു​ദ്ധം തീ​ർ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് നി​സ്സാ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഞാ​ന​ത് ചെ​യ്യും. ഇ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ യു.​എ​സി​ന്റെ ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു​ദ്ധം തീ​ർ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് താ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ആ​ളു​ക​ളെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് ക​ർ​ത്ത​വ്യ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു​വെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പ്.

