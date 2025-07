പാകിസ്താനിൽ അണക്കെട്ടിന് സമീപം ലൈവിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഒഴുക്കിൽപെട്ട് മരിച്ചു VIDEO

റാവൽപിണ്ടി: പാകിസ്താനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതയ്ക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതിനിടെ റാവൽപിണ്ടിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ലൈവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഒഴുക്കിൽപെട്ട് മരിച്ചു. ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.

റാവൽപിണ്ടിയിലെ ചഹാൻ അണക്കെട്ടിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തില്‍ കൈയില്‍ മൈക്രോഫോണുമായി നിന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ലൈവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി വർധിക്കുകയായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ആരാണെന്ന വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

