Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:46 PM IST

    ചൈനക്കുവേണ്ടി ചാരവൃത്തി: തായ്‍വാനിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ

    ചൈനക്കുവേണ്ടി ചാരവൃത്തി: തായ്‍വാനിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ
    താ​യ്‌​പേ​യ്: ചാ​ര​വൃ​ത്തി​ക്കേ​സി​ൽ താ​യ്‍വാ​നി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ ദ്വീ​പാ​യ താ​യ്‌​വാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സൈ​നി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചൈ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന് സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    ലി​ൻ എ​ന്ന ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റെ​യും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും വി​ര​മി​ച്ച​തു​മാ​യ അ​ഞ്ച് സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ു.

    താ​യ്‌​വാ​നെ സ്വ​ന്തം പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ക​യും ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ദ്വീ​പി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ചൈ​ന ഇ​തി​നാ​യി സൈ​നി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:taiwanJournalist ArrestedChina
    News Summary - Journalist arrested in Taiwan for spying for China
