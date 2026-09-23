'ഫലസ്തീൻ ജീവിതങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നു'; യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ജോർഡൻ, തുർക്കി, ഖത്തർ നേതാക്കൾ

'ഫലസ്തീൻ ജീവിതങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നു'; യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ജോർഡൻ, തുർക്കി, ഖത്തർ നേതാക്കൾtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: നിലവിലെ ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന്റെ അധിനിവേശ വ്യാപ്തി പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയ്ക്ക് മുഴുവൻ കടുത്ത ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ (യു.എൻ.ജി.എ) ജോർഡൻ രാജാവ് അബ്ദുല്ലാഹ് രണ്ടാമൻ. 1994 മുതൽ ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ജോർഡന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ കടന്നാക്രമണത്തിനാണ് യുഎൻ പൊതുസഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പലസ്തീൻ ജീവിതങ്ങളെ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കാനും പുതിയൊരു ഭൂമിശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുമാണ് ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു. തുർക്കി, ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കളും യുഎൻ വേദിയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു.
ഗസ്സയിലും അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും തെക്കൻ സിറിയയിലും ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് വിഘാതമാണെന്ന് അബ്ദുള്ള രാജാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ഈ ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന്റെ വിപുലീകരണ മോഹം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശിക ഭീഷണിയാണ്. ആസൂത്രിതമായ ഓരോ ചുവടിലൂടെയും തങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെക്കൻ സിറിയയിലെ ഇസ്രായേൽ സാന്നിധ്യം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ജോർഡന്റെ വടക്കൻ അതിർത്തിക്കോ ജലസുരക്ഷയ്ക്കോ നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ഭീഷണിയും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കുമെന്നും ജോർഡൻ നോക്കിനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമേയങ്ങൾ കടലാസിൽ മാത്രമൊതുങ്ങുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികൾക്ക് അറുതിവരുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും, ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശ മോഹങ്ങൾ ഫലസ്തീനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമെന്ന് യുഎൻ സഭയിലെ ആരും കരുതേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ എതിർക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാനും സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്ര പദവി തടയാനും ഇസ്രായേലിന് കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ജോർഡൻ ഭരണാധികാരി, ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം കൈവരിക്കാനാകൂ എന്ന് അടിവരയിട്ടു. ഗാസയിലെ വംശഹത്യയെയും കൂട്ടക്കുരുതിയെയും ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും മാനവികതയെയുമാണ് ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നതെന്നും തുർക്കി, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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