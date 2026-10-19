ഏഴ് മിനുറ്റിൽ കവർന്നത് 100 കോടി ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന രത്നങ്ങൾ; ലോകപ്രശസ്ത ലൂവർ മ്യൂസിയം കവർച്ചക്ക് ഒരു വർഷം...text_fields
ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിലുള്ള ലോകപ്രശസ്തമായ ലൂവർ മ്യൂസിയത്തിൽ നടന്ന അതിസാഹസികമായ മോഷണം നടന്ന് കൃത്യം ഒരു വർഷം തികയുന്നു. മ്യൂസിയത്തിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി വിലമതിക്കാനാവാത്ത എട്ട് രത്നങ്ങളാണ് അന്ന് മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പ്രധാന പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയും അവർ വിചാരണക്കായി ജയിലിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ആ രത്നങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നതിന്റെ ഒരു തുമ്പും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
നെപ്പോളിയൻ മൂന്നാമന്റെ ഭാര്യയായ യൂജെനി രാജ്ഞിയുടെ കിരീടവും ബ്രൂച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രപ്രധാനമായ വസ്തുക്കളാണ് അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 100 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 800 കോടിയിലധികം രൂപ) വിലവരുന്ന ഈ ആഭരണങ്ങൾ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഡിസ്ക് കട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെറും ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കവർന്ന് മോഷ്ടാക്കൾ രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകളിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഈ കവർച്ചയെ ഫ്രാൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിന് നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമായാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
മോഷ്ടാക്കൾ ആഭരണങ്ങൾ പാരീസിനടുത്തുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൈമാറിയോ, അതല്ലെങ്കിൽ രത്നങ്ങൾ മുറിച്ച് വിൽക്കുന്നതിനായി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയോ എന്നറിയാനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. പാരീസിന്റെ വടക്കൻ ഉപനഗരമായ ഔബർവില്ലിയേഴ്സിലെ ഒരു ഭൂഗർഭ അറയിൽ നിന്നാണ് മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾ പതിഞ്ഞ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അവസാനമായി ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നൂറിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളുടെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകളിലും ഗ്യാരേജുകളിലും വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.
ഈ ആഭരണങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ആർട്ട് ഡിറ്റക്ടീവുകളും വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പ്രതികളിൽ ആരെങ്കിലും കോടതി വിചാരണക്ക് മുൻപ് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയോ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്താൽ രത്നങ്ങൾ തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മ്യൂസിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോലും കണ്ടെടുത്ത ചരിത്രമുള്ളതിനാൽ ലൂവർ മ്യൂസിയത്തിലെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട നിധിക്കായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
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