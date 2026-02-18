Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജെസ്സി ജാക്സൺ: അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ പ്രത്യാശ

    വി​ട​വാ​ങ്ങിയത് 84ാം വ​യ​സ്സി​ൽ
    ജെസ്സി ജാക്സൺ: അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ പ്രത്യാശ
    മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ലൂ​ഥ​ർ കി​ങ് ജൂ​നി​യ​ർ (വ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് ത​ലേ​ദി​വ​സം ജെ​സ്സി ജാ​ക്സ​നൊ​പ്പം (ഇ​ട​ത്തു​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്)

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: നീ​തി​ക്കും സ​മ​ത്വ​ത്തി​നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത​രി​ച്ച ജെ​സ്സി ജാ​ക്സ​​ന്റെ ജീ​വി​തം. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും അ​ന്ത​സ്സി​നു​മാ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ടു​പ​ക​ർ​ന്നു.

    1941 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് സൗ​ത്ത് ക​​രോ​ലി​ന​യി​ലെ ഗ്രീ​ൻ​വി​ല്ലെ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച ജെ​സ്സി ജാ​ക്സ​ൺ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​റു​ത്ത വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ​യും പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ഉ​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​തം, 84ാം വ​യ​സ്സി​ൽ വി​ട​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തു​വ​രെ പോ​രാ​ട്ട പാ​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 1960ക​ളി​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ലൂ​ഥ​ർ കി​ങ് ജൂ​നി​യ​റു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​പ്പം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ക​റു​ത്ത വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ര​നാ​യ ആ​ദ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കാ​ൻ ത​നി​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​ത് ​ജെ​സ്സി ജാ​ക്സ​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബ​റാ​ക്ക് ഒ​ബാ​മ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച​ത് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​ബാ​മ വി​ജ​യി​ച്ച രാ​ത്രി നി​റ​ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജാ​ക്സ​​ന്റെ ചി​ത്രം ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ആ ​ച​രി​ത്ര മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് വി​കാ​രം അ​ട​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    1999ൽ ​യു​ഗ്ലോ​സ്ലാ​വി​യ​യി​ലെ നാ​റ്റോ ബോം​ബി​ങ്ങി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക​ർ എ​തി​ർ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത് ജെ​സ്സി ജാ​ക്സ​നാ​യി​രു​ന്നു. ആ​​ഫ്രി​ക്ക​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​രു​താ​നും ജെ​സ്സി ജാ​ക്സ​ൺ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ​നി​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ​​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കാ​ൻ 1984ലും 1988​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​​ന്റെ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജെ​സ്സി ജാ​ക്സ​ന് സാ​ധി​ച്ചു. ക​റു​ത്ത​വ​രും ലാ​റ്റി​നോ​ക​ളും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രും ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​രു​മാ​യ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു. ഇ​ന്ന് ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ക​റു​ത്ത വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ണ്.

    1968ൽ ​ടെ​ന്ന​സി​യി​ലെ മെം​ഫി​സി​ൽ​വെ​ച്ച് മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ലൂ​ഥ​ർ കി​ങ് ജൂ​നി​യ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും മെം​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ലൂ​ഥ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ര​ക്തം പു​ര​ണ്ട ത​​ന്റെ വ​സ്ത്ര​വു​മാ​യാ​ണ് ജെ​സി ജാ​ക്സ​ൺ ടെ​ലി​വി​ഷ​നി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്താ​ൻ 1971ൽ ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ പു​ഷ്, പി​ന്നീ​ട് ദേ​ശീ​യ മ​ഴ​വി​ൽ സ​ഖ്യം എ​ന്നീ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം രൂ​പം ന​ൽ​കി.

