    date_range 26 Oct 2025 11:38 PM IST
    date_range 26 Oct 2025 11:38 PM IST

    ജപ്പാന്‍റെ ആദ്യ കാർഗോ ബഹിരാകാശ പേടകം: വിക്ഷേപണം വിജയം

     എ​ച്ച്.​ടി.​വി- എ​ക്സ് വ​ൺ വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരുന്നു 

    Listen to this Article

    ടോ​ക്യോ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് (ഐ‌.​എ​സ്‌.​എ​സ്) സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ജ​പ്പാ​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​ളി​ല്ലാ കാ​ർ​ഗോ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പേ​ട​കം എ​ച്ച്.​ടി.​വി- എ​ക്സ് വ​ൺ വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള എ​ച്ച്-3 റോ​ക്ക​റ്റ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു.

    വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ന് 14 മി​നി​റ്റി​നു​ശേ​ഷം പേ​ട​കം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ജ​പ്പാ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഗ​വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പേ​ട​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ​ത്തും.

    2009 നും 2020 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഐ‌.​എ​സ്‌.​എ​സി​ലേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​ത് ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ എ​ച്ച്-II റോ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​ണ് എ​ച്ച്‌.​ടി.​വി-​എ​ക്സ്.

