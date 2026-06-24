ജപ്പാനിൽ ഇരട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി; ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

ജപ്പാനിൽ ഇരട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി; ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രിtext_fields
ടോക്കിയോ: ജപ്പാനിലേക്ക് ഇരട്ട ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വരവിന് മുൻപുതന്നെ പലയിടത്തും കാലവർഷം ശക്തമായതായും സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സനെയ് തകെയ്ച്ചി അറിയിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ജപ്പാനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ക്യുഷു മേഖലയിൽ ലെവൽ 4 മഴ മുന്നറിയിപ്പും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുമുണ്ട്. കഗോഷിമ പ്രിഫെക്ചറിലടക്കം ലളിതവും എന്നാൽ അപകടകരവുമായ 'ലീനിയർ പ്രെസിപ്പിറ്റേഷൻ ബാൻഡുകൾ' രൂപപ്പെട്ടത് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് വിവിധ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ ലെവൽ 4 ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറിത്താമസിക്കാനാണ് നിർദേശം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി മുന്നറിയിപ്പുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മണ്ണിടിച്ചിൽ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരൽ, ഇടിമിന്നൽ, ടൊർണാഡോകൾ എന്നിവക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശമുണ്ട്.
ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാർ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലെയ്സൺ റൂം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും തത്സമയം കൈമാറാനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും.
അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അടുത്തുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായ വഴികൾ എന്നിവ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി വെക്കുക. കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവ വഴി നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുക. അൽപം പോലും അപകടം തോന്നിയാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിതാമസിക്കാൻ മടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.
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