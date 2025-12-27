Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    27 Dec 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    27 Dec 2025 10:45 PM IST

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണം: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ജ​യിം​സി​ന്റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി മാ​റ്റി

    ധാ​ക്ക: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ ഫ​രീ​ദ്പൂ​രി​ൽ റോ​ക്ക് ഗാ​യ​ക​ൻ ജ​യിം​സി​ന്റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണം. 20 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ഫ​രീ​ദ്പൂ​ർ ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ജ​യിം​സി​ന്റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് അ​ൽ​പ​സ​മ​യം മു​മ്പ് ഒ​രു​കൂ​ട്ടം അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ഗേ​റ്റി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ല്ലേ​റ് ന​ട​ത്തു​ക​യും വേ​ദി കൈ​യ​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ക്ര​മി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ നാ​ഗ​ർ ബാ​വു​ൽ റോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡി​ലെ ഗി​റ്റാ​റി​സ്റ്റും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ ജ​യിം​സ് നി​ര​വ​ധി ബോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മ​ക​ളി​ലും പാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    bangladeshmob attackbangladesh violence
