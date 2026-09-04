റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ സഹായിക്കാം: മന്ത്രി ജയശങ്കർ

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ സഹായിക്കാം: മന്ത്രി ജയശങ്കർtext_fields
കീവ്: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാധ്യമായ ഏത് സഹായവും നൽകാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രിയ് സിബിഹയുമായി വ്യാഴാഴ്ച കീവിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്കുശേഷമാണ് ജയശങ്കർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്ന യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ജയശങ്കറിന്റെ കീവ് സന്ദർശനം.
യുദ്ധത്തിലൂടെ സംഘർഷത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാകില്ലെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും മാത്രമേ സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്താനാകൂവെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. യുദ്ധം നീളുന്ന ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ മനുഷ്യജീവനുകളാണ് നഷ്ടമാകുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹായിക്കാനാകുമെങ്കിൽ അതിന് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനുമായി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിന് സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും പരിഹാരം കാണണമെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ തുടക്കം മുതൽ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുമായും ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സെലൻസ്കി നന്ദി അറിയിച്ചു.
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