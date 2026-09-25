'ഒരു തീവ്രവാദ രാജ്യമാണ് എന്നോട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്'; യു.എൻ വേദിയിൽ പാക് മാധ്യമപ്രവർത്തകന് എസ്. ജയശങ്കറിന്റെ മറുപടി

'ഒരു തീവ്രവാദ രാജ്യമാണ് എന്നോട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്'; യു.എൻ വേദിയിൽ പാക് മാധ്യമപ്രവർത്തകന് എസ്. ജയശങ്കറിന്റെ മറുപടിtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ 81-ാമത് സമ്മേളനത്തിനിടെ പാകിസ്താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ നൽകിയ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമായി. ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, “ഒരു തീവ്രവാദ രാജ്യമാണ് എന്നോട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്” എന്നാണ് ജയശങ്കർ പ്രതികരിച്ചത്.
ലൈബീരിയയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സാറ ബെയ്സലോ ന്യാന്തിയുമായി ചേർന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഇന്ത്യ പാകിസ്താനിൽ ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ഒരു പാകിസ്താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ജയശങ്കറിന്റെ കടുത്ത പ്രതികരണം.
പരിപാടി പ്രധാനമായും പ്രസ്താവനകൾക്കായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പരിപാടിയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചതോടെയാണ് ഈ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായത്.
ഭീകരവാദ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി ജയശങ്കർ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. നേരത്തെ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഭീകരവാദം എത്രകാലം കൂടി തുടരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, “അത് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. പാകിസ്താൻ എത്രകാലം ഭീകരവാദം തുടരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് അവിടത്തെ മന്ത്രിമാരാണ് പറയേണ്ടത്” എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.
2025 ഏപ്രിലിൽ ജമ്മു-കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ നിലപാട് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഇന്ത്യ ‘ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ’ ആരംഭിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും പരസ്പരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഭീകരവാദം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ പ്രധാന നയതന്ത്ര തർക്കവിഷയമായി തുടരുകയാണ്. തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി പാകിസ്താന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഭീകരവാദം തടയുന്നതിലെ രാജ്യത്തിന്റെ വീഴ്ചകളും ഇന്ത്യ വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
യു.എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ഉന്നതതല സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിസംഘത്തെ നയിക്കുന്ന ജയശങ്കർ, ന്യൂയോർക്കിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി, ബഹുകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തുവരികയാണ്. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഉന്നതതല സമ്മേളനത്തെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register