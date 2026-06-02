ഇറ്റലിയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം; റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി
റോം: ഇറ്റലിയുടെ തെക്കൻ മേഖലയായ കലാബ്രിയയുടെ തീരത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ശക്തമായ ഭൂചലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇറ്റലിയുടെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോഫിസിക്സ് ആൻഡ് വോൾക്കാനോളജി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇന്ന് പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 12:12ന് ആണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. കടലിനടിയിൽ ഏകദേശം 250 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂചലനത്തിന്റെ ആഘാതം കലാബ്രിയ, സിസിലി, കാമ്പാനിയ, പുഗ്ലിയ തുടങ്ങിയ തെക്കൻ ഇറ്റാലിയൻ മേഖലകളിൽ ഉടനീളം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഭൂചലനം വലിയ തോതിൽ ഭീതി പരത്തിയെങ്കിലും, നിലവിൽ ആളപായമോ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ പ്രാദേശിക അധികൃതർ സജ്ജമാണ്. പ്രദേശത്ത് തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അധികൃതർ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
ഇറ്റലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വർഷം സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഭൂചലനമാണിത്. നേരത്തെ, മാർച്ചിൽ നേപ്പിൾസ് തീരത്ത് അസാധാരണമായ ആഴത്തിൽ (375-381 കി.മീ) ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ വിള്ളലായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവം, മേഖലയിലെ അഗ്നിപർവ്വത വ്യവസ്ഥകളെപ്പോലും സ്വാധീനിച്ചിരുന്നതായി ജിയോഫിസിസ്റ്റുകൾ വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടാതെ, ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ അയണി കടലിൽ ഉണ്ടായ 5.1 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം മാൾട്ടയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്ത് പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
യൂറേഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ഭൗമപാളികളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് ഇറ്റലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ, യൂറോപ്പിൽ ഭൂചലനസാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി. ഇത്തരം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ഇവിടെ ഇടക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഏറെ ആശങ്കയിലാക്കാറുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടികൾ കർശനമാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഭൂചലനത്തെ അതിജീവിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കെട്ടിട നിർമാണങ്ങൾക്കും ഇറ്റലി വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.
