    date_range 3 Sept 2025 10:22 PM IST
    ആണവകേന്ദ്രത്തിൽ നിർമാണം തകൃതിയാക്കി ഇസ്രായേൽ

    ആണവകേന്ദ്രത്തിൽ നിർമാണം തകൃതിയാക്കി ഇസ്രായേൽ
    ദു​ബൈ: അ​ണ്വാ​യു​ധ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം ത​കൃ​തി​യാ​ക്കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. പു​തി​യ ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​മോ അ​ണ്വാ​യു​ധ നി​ർ​മാ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​മോ ആ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​വെ​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഡി​മോ​ണ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ണ​വ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഷി​മോ​ൺ പെ​ര​സ് നെ​ഗേ​വ് നൂ​ക്ലി​യ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ത​കൃ​തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് ബോം​ബി​ട്ടി​രു​ന്നു. യു​റേ​നി​യം സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ണ്വാ​യു​ധം നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ ആ​ണ​വ​കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ണ്വാ​യു​ധ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പു​തി​യ ഹെ​വി വാ​ട്ട​ർ റി​യാ​ക്ട​റാ​ണി​തെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ണ​വ ശ​ക്തി​യാ​യി​ട്ടും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ശം അ​ണ്വാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ക്കു​​ക​യോ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യോ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    90ഓ​ളം അ​ണ്വാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൈ​വ​ശം ​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് 2022ലെ ​ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ ഓ​ഫ് ആ​റ്റ​മി​ക് സ​യ​ന്റി​സ്‍റ്റ്സ് ക​ണ​ക്ക്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ണ​വോ​ർ​ജ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽ അം​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ ആ​ണ​വ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും സാ​ധ്യ​മ​ല്ല.

