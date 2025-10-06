Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    6 Oct 2025 7:57 AM IST
    6 Oct 2025 7:57 AM IST

    ഹ​മാ​സി​നെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ കൂ​ലി​പ്പ​ട കൊ​ള്ള​സം​ഘം

    ഹ​മാ​സി​നെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ കൂ​ലി​പ്പ​ട കൊ​ള്ള​സം​ഘം
    ഹമാസിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ വളർത്തുന്ന സായുധ സംഘാംഗവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും (സ്കൈ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം)

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​മാ​ന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ഹ​മാ​സി​നെ തീ​ർ​ത്തും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, ഗ​സ്സ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കൂ​ലി​പ്പ​ട​യെ വെ​ച്ച് ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​തി​രി​ടാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​ഗൂ​ഢ പ​ദ്ധ​തി പു​റ​ത്ത്. യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​രം വ​ള​ഞ്ഞ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ക കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്, ചി​ല സാ​യു​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ പ​ണ​വും ആ​യു​ധ​വും സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​രാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ​മാ​സ്​ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റു​ക​യും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സം​വി​ധാ​നം ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ താ​ഴെ​ത​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​മു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഹ​മാ​സ്​ ക​ളം​വി​ട്ടാ​ലും അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്താ​യാ​ലും തു​ട​രു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​നൊ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നി​ല​യെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​മാ​കി​ല്ല. ഈ ​മേ​ൽ​ക്കൈ പൊ​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    കൊ​ള്ള​സം​ഘ​ത്തെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു

    ഹ​മാ​സി​നെ അ​വ​രു​ടെ മ​ട​യി​ൽ നേ​രി​ടാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി സ്​​കൈ ന്യൂ​സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ൻ കൊ​ള്ള​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​രു ഗ്യാ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ല​ക്കെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​സ​ർ അ​ബു​ശ​ബാ​ബ്​ എ​ന്ന​യാ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ണ​വും ആ​യു​ധ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്​​കൈ ന്യൂ​സി​ന്‍റെ പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്ര​കാ​രം യു.​എ​സ്​ ഫ​ണ്ടി​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ (ജി.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ്) മ​റ​വി​ൽ അ​ബു​ശ​ബാ​ബി​ന്‍റെ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ​ണ​വും തോ​ക്കു​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​ചാ​ന​ൽ വ​ഴി ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    സാ​യു​ധ ഗ്യാ​ങ്ങി​നെ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്നു

    യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​രം ഗ​സ്സ​യെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ച്ചു ഭ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​യ​റ്റു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യോ​ളം നാ​ശം സം​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല കേ​​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ ഈ ​സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​ക്കാ​ർ പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​നും അ​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും​ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​വു​മൊ​ക്കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ്​ അ​വ​രു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​മാ​യ ക​രെം ഷ​ലോ​മി​ൽ (ക​രീം അ​ബു സ​ലിം) നി​ന്ന്​ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലാ​ണ്​ ഈ ​​പ്ര​ദേ​ശം. ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ​കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കാ​നും ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും നി​ല​വി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​ന്ന​തും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ കി​ട​പ്പ് കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ സ്​​കൂ​ളും പ​ള്ളി​യും വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഏ​താ​ണ്ട്​ 1500 പേ​രാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. അ​തി​ൽ 500-700 പേ​ർ സാ​യു​ധ​രാ​ണ്. സം​ഘം അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ കാ​മ്പ​യി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ്​ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും. ഭ​ക്ഷ​ണ​വും കാ​ശും സു​ര​ക്ഷ​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കാ​ര​ണം ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കൂ​ടി​യ​താ​ണ്​ മി​ക്ക​വ​രും. ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ങ്ങു​മാ​യി 3000 ​ത്തോ​ളം പേ​ർ ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​റ്റു​മാ​യി വ​രു​ന്ന ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ യു.​എ​ന്നി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സി​ഗ​ര​റ്റ്​ ക​ട​ത്താ​ണ്​ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. നി​ല​വി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​​വേ​ശ​നം നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ ത​ന്നെ വ​ൻ വി​ല​യാ​ണ്​ സി​ഗ​ര​റ്റി​ന്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രൊ​റ്റ സി​ഗ​ര​റ്റി​ന്​ 20 ഡോ​ള​ർ വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​താ​യി സ്​​കൈ ന്യൂ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഹ​മാ​സി​നെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ

    സ്​​കൈ ന്യൂ​സി​നോ​ട്​ സം​സാ​രി​ച്ച ഒ​രു ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സൈ​നി​ക​ൻ, ത​ങ്ങ​ൾ യാ​സ​ർ അ​ബു​ശ​ബാ​ബി​ന്‍റെ സം​ഘ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​: ‘‘ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​യാ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ്ര​നേ​ഡു​ക​ൾ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു. പി​ന്നെ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു’’. സം​ഘം ടി​ക്​​ടോ​കി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​​ടെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള നീ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​നി​ര കാ​ണാം. പ​ല​തി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ലൈ​സ​ൻ​സ്​ പ്ലേ​റ്റാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​സം​ഘ​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വ്യോ​മ​സേ​ന​യും മ​റ്റ്​ ഹ​മാ​സ്​ വി​രു​ദ്ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ 13ന്​ ​റ​ഫ​യി​ൽ ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഹ​മാ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ വീ​ട്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ട്ട്​ ത​ക​ർ​ത്ത്​ പ​ക​രം വീ​ട്ടി.

