    date_range 27 Nov 2025 10:02 PM IST
    date_range 27 Nov 2025 10:02 PM IST

    ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ തുടരുന്നു; ഏഴ് ആഴ്ചക്കിടെ 500 വെടിനിർത്തൽ ലംഘനമെന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനൽ

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്ന ഗസ്സ

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​നി​ൽ​​ക്കേ, പു​തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ ല​ഭ്യ​ത ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​യും ചെ​യ്ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന ആം​ന​സ്റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ.

    ഏ​ഴ് ആ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ 500ല​ധി​കം ത​വ​ണ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തെ​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലും മ​ധ്യ ഗ​സ്സ​യി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ആം​ന​സ്റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​നം.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് നി​ശ്ച​യി​ച്ച മ​ഞ്ഞ രേ​ഖ ക​ട​ന്നും ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​തി​​​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ആം​ന​സ്റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ഗ്ന​സ് ക​ല്ല​മാ​ർ​ഡ് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യും ദ​യാ​ര​ഹി​ത ന​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ലോ​ക​ത്തെ വി​ഡ്ഡി​ക​ളാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ധ്യ ഗ​സ്സ​യി​ല ബു​റെ​യ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​നി​സി​ലു​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഏഴ് ആഴ്ചക്കിടയിലുണ്ടായ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനങ്ങളിലൂടെ 347 ഫലസ്തീനികളെ​​യാണ് കൊല്ലപ്പെടുത്തിയത്. 889​പേർ​ക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റു. രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ട ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യയിൽ 70,000ത്തോളം ഫലസ്തീനികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

    News Summary - Israel’s genocide against Palestinians in Gaza continues unabated despite ceasefire
