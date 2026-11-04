ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടില്ല; ആരോപണങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ

ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടില്ല; ആരോപണങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻtext_fields
ജെറുസലേം: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പിലോ ഫലങ്ങളിലോ യാതൊരു വിധ ക്രമക്കേടുകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. അറബ് പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടത്തി വോട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെയും അനുയായികളുടെയും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായിട്ടില്ല. മറുവശത്ത് അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹുവിന്റെ അനുയായികൾ രംഗത്തെത്തിയത്.
എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച പരാതികളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ചിട്ടും ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വോട്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഫലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെന്നും കമ്മീഷൻ ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർ ഡീൻ ലിവ്നെ വ്യക്തമാക്കി.അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിദേശ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ഷിൻ ബെറ്റ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചശേഷം പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച നടത്തും. തുടർന്ന് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്ന നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കും. നെതന്യാഹുവിനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനുമാണ് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഇരുപക്ഷത്തിനും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ല. മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ഇസ്രായേലിൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടിവരും.