    Posted On
    11 Aug 2025 12:30 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 10:19 PM IST

    അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വിശ്വാസ്യത തകർന്ന് ഇസ്രായേൽ

    അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വിശ്വാസ്യത തകർന്ന് ഇസ്രായേൽ
    ജ​റൂ​സ​ലം: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും യു​ദ്ധ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന സ്വ​ന്തം അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. യു.​എ​സി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ജൂ​ത​രാ​ഷ്ട്രം ഗു​രു​ത​ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ശ്വാ​സ്യ​ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റൽ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ. ഗ​സ്സ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യും അ​വി​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ​ട്ടി​ണി​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് ആ​ക്ക​മേ​റ്റു​ന്നു.

    യു​ദ്ധ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ചു​മ​ത്തി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മു​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി യൊ​ആ​വ് ഗാ​ല​ന്റി​നു​മെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​രും വം​ശ​ഹ​ത്യ വി​ശ​ക​ല​ന പ​ണ്ഡി​ത​രും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ർ നെ​ത​ന്യാ​ഹു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും​നി​ന്ന് നി​ശി​ത​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ യെ​ഹൂ​ദ് ഒ​ൽ​മെ​ർ​ട്ട്, യെ​ഹു​ദ് ബ​രാ​ക്, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​​ത്തെ അ​തി​കാ​യ​ൻ ഡേ​വി​ഡ് ഗ്രോ​സ്മാ​ൻ, ജൂ​ത​മ​ത റ​ബ്ബി ജോ​നാ​ഥ​ൻ വി​റ്റ​ൻ​ബ​ർ​ഗ്, റ​ബ്ബി ഡെ​ൽ​ഫി​ൻ ഹോ​ർ​വി​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    കൂ​ടാ​തെ, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ര​മി​ച്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മീ​പ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ​ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ന​യം​മാ​റ്റ ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ്.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യു.​കെ​യും കാ​ന​ഡ​യും ഇ​ത് പി​ന്തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു. ജ​ർ​മ​നി​പോ​ലും ഇ​തി​നു​ള്ള നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ന്റ​ണി അ​ൽ​ബ​നീ​സും ത​ന്റെ രാ​ജ്യം ഇ​തേ പാ​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്‌​പെ​യി​നും സ്വീ​ഡ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ‘സു​ര​ക്ഷാ ഭീ​ഷ​ണി’ എ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്തി.

    ഹോളോകോസ്റ്റ് കാല ഓർമകൾ വേട്ടയാടുന്ന ജർമനി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന് ആയുധ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നെതന്യാഹുവിന് നിരുപാധിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ള ജർമൻ ചാൻസ്‍ലറും നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ മാത്രം രാജ്യത്ത് ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ വികാരം ശക്തിപ്പെടുകയാണ്.


    ഗ​സ്സ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി ലോകമെങ്ങും പ്രതിഷേധ ജ്വാല

    ല​ണ്ട​ൻ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കൊ​പ്പം പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന ഗ​സ്സ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി ലോ​ക​മെ​ങ്ങും പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ശനി, ഞായർ ദിനങ്ങളിൽ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​യും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ​യും പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കി പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​ക്ഷ​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ല​ണ്ട​നി​ലെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ത്വ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത 466 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ല​ണ്ട​ൻ ന​ഗ​രം സാ​ക്ഷി​യാ​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​മാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന​ത്. നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പേ​രി​ലോ പി​ന്തു​ണ​ച്ചോ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യി​ട്ടും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ’ ബാ​ന​റു​ക​ളു​യ​ർ​ത്തി.

    യൂ​റോ​പ്പി​ൽ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ്, ജ​ർ​മ​നി, ഫ്രാ​ൻ​സ്, നോ​ർ​വേ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ർ​ക്കി, മ​ലേ​ഷ്യ, ചി​ലി, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, തു​നീ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ കാ​ൻ​ബ​റ, സ്വീ​ഡ​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സ്റ്റോ​ക്ഹോം, ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ മ​റ്റു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

