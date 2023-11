ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ ക്രൂരത: അമേരിക്ക രണ്ടു തട്ടിലെന്ന് സർവേ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് എ​ന്നും ഏ​തു​രീ​തി​യി​ലും കൂ​ടെ നി​ന്ന​താ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​മെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മാ​സം പി​ന്നി​ട്ട ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യു.​എ​സി​ലെ ജ​ന​ത ര​ണ്ടു ത​ട്ടി​​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സ്- എ​ൻ.​ഒ.​ആ​ർ.​സി ​സ​ർ​വേ. ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​നും ആ​റി​നു​മി​ട​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ർ​വേ​യി​ൽ ഡെ​മോ​​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പോ​ലും ക​ടു​ത്ത ഭി​ന്ന​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഹ​മാ​സി​നെ​തി​രെ പൊ​രു​താ​ൻ ഇ​നി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ആ​യു​ധം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് 36 ശ​ത​മാ​നം പേ​രാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ള്ള​ത്. 40 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​തി​രു​വി​ട്ട​താ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. അ​തി​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​കു​മ്പോ​ൾ 58 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ​ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് 18 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം. 10ൽ ​ആ​റു​പേ​രും ഹ​മാ​സ് ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി​യ​വ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് യു.​എ​സ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​കു​തി പേ​രും ഫ​ല​സ്തീ​നി സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ കൂടിയാ​ണ്. അ​തേ സ​മ​യം, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ- ഹ​മാ​സ് വി​ഷ​യം ​കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രും (63 ശ​ത​മാ​നം) ബൈ​ഡ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി​യി​ലു​മു​ണ്ട് സ​മാ​ന​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പ്- 60 ശ​ത​മാ​ന​വും ബൈ​ഡ​ൻ പോ​രെ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ഗസ്സയിലെ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ആ​രെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് 66 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ഹ​മാ​സി​നെ പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ത്തു​മ്പേ​ൾ 35 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ പ​ഴി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജൂ​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ സെ​മി​റ്റി​ക് വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​വ​ർ 52 ശ​ത​മാ​നം വ​രും. Show Full Article

Israel's brutality in Gaza- survey that America is on two floors