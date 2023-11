ഒന്നരമാസമായിട്ടും ഒരു ബന്ദിയെ പോലും കണ്ടെത്തിയില്ല, ഒടുവിൽ വെടിനിർത്തലിന് കീഴടങ്ങി നെതന്യാഹു

തെൽഅവീവ്: ഗസ്സക്കെതിരായ യുദ്ധവും നരവേട്ടയും ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കിയ 240ഓളം പേരിൽ ഒരാളെ പോലും കണ്ടെത്താനോ മോചിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കാതെ നാണം കെട്ട് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു. ബന്ദികളുടെ ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സമ്മർദം ​ശക്തമായതോച്‍യാണ് ഒടുവിൽ 50 ബന്ദികളെയെങ്കിലും മോചിപ്പിച്ച് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ഹമാസുമായി താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ഉടമ്പടിക്ക് ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നത്.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening, at the start of the Government meeting:



While this meeting is to discuss the return of our hostages, I would like to start with something that should be self-evident: We are at war – and will continue the war.