Madhyamam
    World
    Posted On
    10 Sept 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 11:45 PM IST

    ഖത്തറിലെ ഇസ്രായേൽ ഭീകരാക്രമണം; വഴിയടഞ്ഞ് ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ച

    israel atatck on gaza
    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമായ ഗസ്സ സിറ്റിയിൽനിന്ന് നാടുവിടുന്നവർ

    ല​ണ്ട​ൻ: ഖാ​ലി​ദ് മി​ശ്അ​ലും ഖലീൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ​യു​മ​ട​ക്കം ഹ​മാ​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ഗ​മി​ച്ച ഇ​ട​ത്തു​ത​ന്നെ ബോം​ബി​ടു​ക വ​ഴി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തെ​ന്തെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം. ഹ​മാ​സി​ന്റെ ശ​ക്തി​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യാ​ൽ പി​ന്നെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. എ​ല്ലാം ത​ങ്ങ​ളി​ച്ഛി​ച്ച വ​ഴി​യെ ആ​ക്ക​ൽ എ​ളു​പ്പം.

    എ​ന്നാ​ൽ, യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്. ഹ​മാ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഞ്ചു പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ബ്യൂ​റോ അം​ഗം സു​ഹൈ​ൽ അ​ൽ​ഹി​ന്ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ക​രം, എ​ന്നും മ​ധ്യ​നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​യി നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ന​ഗ്ന​മാ​യി ലം​ഘി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ല്ലാ​തെ ഒ​രു രാ​ജ്യ​വും പ​ര​സ്യ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​താ​കി​ല്ലെ​ന്നു​റ​പ്പ്.

    ഇ​നി​യും ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​മെ​ന്നും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പി​ൻ​വാ​ങ്ങാ​നി​ല്ലെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​നി അ​ത് എ​ന്ന് സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദ്യം. ഈ ​നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും എ​വി​ടെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ഷ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി. കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്കു​ന്ന​താ​കും ഈ ​ധാ​ർ​ഷ്ട്യം.

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ സൃ​ഷ്ടി​യാ​യ അ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ട​മ്പ​ടി​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കും. ഇ​തി​ന​കം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ് ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ ഏ​റെ​യാ​യി മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. ഏ​റെ​യാ​യി ഒ​രു കൈ​യ​ക​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന ഹ​മാ​സ് നേ​താ​വി​നെ ഇ​നി വേ​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വ​ഴി​മു​ട്ടി​ക്കും. 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഹ​മാ​സ് നേ​താ​വ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഹ​നി​യ്യ​യെ ടെ​ഹ്റാ​നി​ൽ വ​ധി​ച്ച​തി​നെ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​ണ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ​യ​ട​ക്കം നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​ണെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല്ലെ​ന്നും ട്രം​പ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​റ​ക്കി​യ​ത് സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ റോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​നു മേ​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യോ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ​യോ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​ന്നും അ​തി​നെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​നി പ്ര​തീ​ക്ഷ. സ​മീ​പ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​ക​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും നെ​ത​ന്യാ​ഹു ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​ ചുടലക്കളമാക്കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​മ്പു​ക​ളി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 15 പേ​ർ​ കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ത​മ്പു​ക​ൾ​ക്കു നേ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ഒ​രു കൂ​റ്റ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം കൂ​ടി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബ​റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. ഗ​സ്സ തു​റ​മു​ഖ​​ത്തോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ത​ബ്‍ലി​യ ട​വ​ർ ര​ണ്ടാ​ണ് ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ദ​ക്ഷി​ണ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 41 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ 184 ആ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ ഗ​സ്സ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 64,656 ആ​യി. അ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ക​ര​യാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​തി​നു മു​മ്പ് ബ​ന്ദി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി കാ​റ്റ്സ് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഴി​മ​തി​​ക്കേ​സി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു കോ​ട​തി​യി​ൽ

    ഖ​ത്ത​ർ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ലോ​ക​മെ​ങ്ങും രോ​ഷം അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു. തെ​ൽ അ​വി​വ് കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​ചാ​ര​ണ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ​​നെതന്യാഹു കുറ്റക്കാരനെന്ന് ​നേരത്തെ കുറ്റം ചുമത്തിയ കേസ് 1000ലായിരുന്നു വാദം കേൾക്കൽ. മറ്റ് രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി നെതന്യാഹുവിനെതിരെയുണ്ട്.

