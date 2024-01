ഗസ്സ കൂട്ടക്കൊലയെ വിമർശിച്ച അധ്യാപകനെ ഇസ്രായേൽ ജയിലിലടച്ചു; ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു

തെൽഅവീവ്: ഗസ്സയിൽ കുട്ടികളടക്കമുള്ള ഫലസ്തീനി പൗരന്മാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നതിനെ വിമർശിച്ചതിന് ഇസ്രായേൽ അധ്യാപകനെ ജയിലിലടച്ചു. പെറ്റാച്ച് ടിക്വ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയി​ലെ മേർ ബറൂച്ചിൻ എന്ന ജൂത ചരിത്ര അധ്യാപക​നെയാണ് ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ​ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തത്.

ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഫലസ്തീൻ പൗരന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രതികരിച്ചുവെന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റം. അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ജയിലിൽ ഏകാന്ത തടവിലാണ് അധ്യാപകനെ പാർപ്പിച്ചത്. നാലുദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മോചിപ്പിച്ചത്.

എതിർശബ്ദങ്ങളെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ത​െന്റ അറസ്റ്റിന് പിന്നിലെന്ന് അദ്ദേഹം ‘ദി ഗാർഡിയ’നോട് പറഞ്ഞു. ‘സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ്: നിശബ്ദനാക്കുക, നിരീക്ഷിക്കുക.. എന്നതാണത്’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ജോലിയിൽനിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ പൗരശാസ്ത്രത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു’ -മേർ ബറൂച്ചിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

