Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവെടിനിർത്തൽ...
    World
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:44 PM IST

    വെടിനിർത്തൽ പ്രതീക്ഷകളുമായി വീടുകളിൽ തങ്ങിയവർക്കുമേൽ മരണ പെയ്ത്ത്; ബുധനാഴ്ച പകൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 50 പേർ, ഗസ്സ സിറ്റിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ കടന്നുകയറി ഇസ്രായേൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വെടിനിർത്തൽ പ്രതീക്ഷകളുമായി വീടുകളിൽ തങ്ങിയവർക്കുമേൽ മരണ പെയ്ത്ത്; ബുധനാഴ്ച പകൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 50 പേർ, ഗസ്സ സിറ്റിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ കടന്നുകയറി ഇസ്രായേൽ
    cancel

    കൈ​റോ: നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ട്രം​പി​ന്റെ യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ സൂ​ച​ന​ക​ളും വെ​റു​തെ​യാ​ക്കി ഗ​സ്സ സി​റ്റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ടാ​ങ്കു​ക​ളും ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കു​മേ​ൽ മ​ര​ണം പെ​യ്താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ക്ര​മ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ ദ​റ​ജ് ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു മേ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ 20 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. ഇ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ക​ലി​ൽ മാ​ത്രം 50 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ ക​ഴി​യു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​റ​ച്ച റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളും ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭീ​തി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ മു​സ്‍ലിം നേ​താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ട ​യു.​എ​സ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് തു​ർ​ക്കി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ​ജി​പ്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രു​മാ​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യും വ​രും​ദി​വ​സം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും.

    ട്രം​പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന പാ​ല​ന​ത്തി​ന് സൈ​നി​ക​രെ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണം. ശാ​ശ്വ​ത യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി ‘വാം’ ​അ​റി​യി​ച്ചു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaDonald Trumpgaza cityIsrael Genocide
    News Summary - Israeli tanks push deeper into Gaza City
    Similar News
    Next Story
    X