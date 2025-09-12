Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:27 PM IST

    ഗസ്സയിൽ പോകാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈനികർ; നി​ര​സി​ച്ചാ​ൽ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും മ​റു​പ​ടി​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്

    ഗസ്സയിൽ പോകാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈനികർ; നി​ര​സി​ച്ചാ​ൽ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും മ​റു​പ​ടി​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്
    തെ​ൽ അ​വി​വ്: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സൈ​നി​ക​രോ​ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​റു​പ​ടി​യെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൈ​നി​ക​രു​ടെ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ല. സൈ​നി​ക സേ​വ​നം നി​ര​സി​ച്ചാ​ൽ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ഗ​സ്സ​യി​ൽ പോ​രാ​ടാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​യ ​സൈ​നി​ക​ർ.

    ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് പു​തി​യ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ബ​ന്ദി​ക​ളെ തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഹ​മാ​സു​മാ​യി ക​രാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി യു​ദ്ധം നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ൾ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സൈ​നി​ക​രു​ടെ വി​സ​മ്മ​തം.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ നി​ര​ന്ത​ര ആ​ക്ര​മ​ണം കാ​ര്യ​മാ​യ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ബ​ന്ദി​ക​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ര​മി​ച്ച പ്ര​മു​ഖ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര​ട​ക്കം ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. യു​ദ്ധം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട മാ​നു​ഷി​ക ദു​ര​ന്ത​വും ഉ​പ​രോ​ധ​വും കാ​ര​ണം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലും വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ട്ടാ​ള​സേ​വ​നം നി​ര​സി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക്, മ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​കു​മെ​ന്ന ഭ​യ​മാ​ണ്. സൈ​നി​ക​ർ ക്ഷീ​ണി​ത​രും മ​നോ​വീ​ര്യം ത​ക​ർ​ന്ന​വ​രും എ​ന്തി​നാ​ണ് പോ​രാ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ത്ത​വ​രു​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ കൂ​ടി​യാ​യ യു​വ​സൈ​നി​ക​ൻ വ്‌​ഷ​ലോം സോ​ഹ​ർ സാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:idfIsrael MilitaryGaza Genocide
