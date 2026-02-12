Begin typing your search above and press return to search.
    ഇസ്രായേൽ ​പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ സന്ദർശനം: ആസ്ട്രേലിയയിൽ വൻ പ്ര​ക്ഷോഭം

    ഇസ്രായേൽ ​പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ സന്ദർശനം: ആസ്ട്രേലിയയിൽ വൻ പ്ര​ക്ഷോഭം
    Listen to this Article

    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സാ​ക് ഹെ​ർ​സോ​ഗി​ന്റെ വി​വാ​ദ​മാ​യ നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ വ​ൻ പ്ര​​ക്ഷോ​ഭം. ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ക്കു​രു​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് മെ​ൽ​ബ​ണി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​ര​േ​ങ്ങ​റി. ഹെ​ർ​സോ​ഗി​നെ യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ക്ഷോ​ഭം. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം തി​ക​ച്ചും ശാ​ന്ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ സെ​മി​റ്റി​ക് വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ട​വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ ആ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ സി​ഡ്‌​നി​യി​ലെ ജൂ​ത​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഹെ​ർ​സോ​ഗ് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്നു. ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഒ​രു ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്റെ ആ​ദ്യ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സി​ഡ്‌​നി, കാ​ൻ​ബെ​റ, മെ​ൽ​ബ​ൺ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഹെ​ർ​സോ​ഗി​നെ യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ്വ​ന്തം പൗ​ര​ന്മാ​രെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ ‘തി​ന്മ​യു​ടെ സാ​മ്രാ​ജ്യം’ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ഇ​റാ​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടാ​ൻ ഹെ​ർ​സോ​ഗ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു. ക​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ മെ​ൽ​ബ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു ജൂ​ത​സ​മൂ​ഹ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യ​വെ, മെ​ൽ​ബ​ണി​ലും സി​ഡ്‌​നി​യി​ലും റെ​വ​ലൂ​ഷ​ന​റി ഗാ​ർ​ഡ് സെ​മി​റ്റി​ക് വി​രു​ദ്ധ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ആ​റു മാ​സം മു​മ്പ് ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ ഇ​റാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

