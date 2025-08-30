Begin typing your search above and press return to search.
    ഗസ്സ മനുഷ്യക്കുരുതി: ആയുധമേളയിൽ ഇസ്രായേലിന് യു.കെ വിലക്ക്

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ആ​യു​ധം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് നേ​ര​ത്തെ യു.​കെ വി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്നു
    Arms Fair
    ല​ണ്ട​ൻ: ഗ​സ്സ​യി​​ലെ മ​നു​ഷ്യക്കുരുതി തുടരുന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ടു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​യു​ധ​മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലിനെ വി​ല​ക്കി യു.​കെ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ വി​ഭാ​ഗം ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കി​ല്ല.

    അ​വ​ർ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 12വ​രെ ല​ണ്ട​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ (ഡി.​എ​സ്.​ഇ.​ഐ യു.​കെ) പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. നേ​ര​ത്തെ ‘ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി എ​ക്വി​പ്മെ​ന്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​​ൽ യു​ദ്ധം ക​ടു​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തീ​രു​മാ​നം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന തു​ട​ർ​ന്നു. ഗ​സ്സ പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ്രി​ട്ട​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മെ​ർ നേരത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ആ​യു​ധം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് നേ​ര​ത്തെ യു.​കെ വി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വും തി​ക​ഞ്ഞ വി​വേ​ച​ന​വു​മാ​ണ് യു.​കെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യക്തമാക്കി.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ല​ണ്ട​നി​ലെ എ​ക്സ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ഇ​വി​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.എൻ സമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ ഫലസ്തീന് വിസ നിഷേധിച്ച് അമേരിക്ക

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് യു.​എ​സ് വി​സ ​നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബ്ബാ​സി​ന്റെ​യും മ​റ്റ് 80 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും വി​സ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ടി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ക അം​ഗ​മാ​യി​ട്ടും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി വി​ചി​ത്ര​മാ​യെ​ന്ന് ​മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തെ​യും ക​രാ​റി​നെ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​ക്കെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​സൗ​ദ്യ ​അ​റേ​ബ്യ, ​ഫ്രാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ഒ​രു ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും യു.​എ​ന്നി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി റി​യാ​ദ് മ​ൻ​സൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​ക​ളെ വൈ​ദ്യ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​വും സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ത​ള്ളി.

    Show Full Article
