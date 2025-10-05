Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ക​ലു​ന്ന ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ടി​ക്​​ടോ​ക്, ​ സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ; പൊ​ളി​യു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ഖ്യാ​നം

    അ​ക​ലു​ന്ന ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ടി​ക്​​ടോ​ക്, ​ സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ; പൊ​ളി​യു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ഖ്യാ​നം
    ഗ​സ്സ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി യു.​എ​സ്​ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കൂ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​ങ്ക​ലാ​പ്പി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​​ലെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ വി​മാ​നം ക​യ​റി​യ​ത്.

    ട്രം​പ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും എ​ന്നും സ​യ​ണി​സ്റ്റ്​ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്​ വ​ലി​യ കേ​ൾ​വി​സ​മൂ​ഹം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​എ​സി​ലും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര പ​ന്തി​യ​ല്ല. വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രാ​യ പൊ​തു​വി​കാ​രം പ്ര​ക​ടം.

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 29 ന്​ ​ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടൈം​സ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട സ​ർ​വേ ഫ​ലം ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ്ണു​തു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഗ​സ്സ​യി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ കൊ​ല്ലു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ 40 ശ​ത​മാ​നം പേ​രു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​രം ‘അ​തേ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഇ​തേ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഈ ​ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ 21 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. 1998ൽ ​ന്യൂ​യോ​ർ​ക്​ ടൈം​സ്​ ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ സ​ർ​വേ തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​ക്കാ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ലെ​ഗ​സി മീ​ഡി​യ​യു​​ടെ പ​ത​നം

    സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്​ ടൈം​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ക​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​സാ​യേ​ലി ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്​ വ​ലി​യ പ്രാ​മു​ഖ്യം ന​ൽ​കു​ക​യും ഫ​ല​സ്​​തീ​നി യാ​ത​ന​യെ യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യി മാ​ത്രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഈ ​ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ചോ​ദ്യം.വ​മ്പ​ൻ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള മു​ഖ്യ​ധാ​ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ ക​ണ്ട്​ ലോ​ക​ത്ത്​ എ​ന്താ​ണ്​ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്​ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ന​ര​മേ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ൽ​സ​മ​യ സം​പ്രേ​ഷ​ണം യു.​എ​സ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി കാ​ണു​ന്നു. യു.​എ​സ്​ ടെ​ക്​ ഭീ​മ​ന്മാ​രാ​യ മെ​റ്റ​യു​ടെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മും ഫേ​സ്​​ബു​ക്കും ഗൂ​ഗി​ളി​ന്‍റെ യു​ട്യൂ​ബും സ്നാ​പ്​ ചാ​റ്റു​മൊ​ക്കെ അ​തി​ന്​ വ​ഴി​യാ​കു​ന്നു.


    പ​ക്ഷേ, ഈ ​പ​റ​ഞ്ഞ​വ​യു​ടെ അ​ൽ​ഗോ​രി​ത​ത്തെ വി​ദ​ഗ്​​ധ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചൈ​നീ​സ്​ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബൈ​റ്റ്​​ഡാ​ൻ​സി​ന്‍റെ ‘ടി​ക്​​ടോ​ക്’​ സെ​ൻ​സ​റി​ങ്ങും ബാ​ഹ്യ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​​തെ ഗ​സ്സ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ യു.​എ​സ്​ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലും നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി നൃ​ശം​സ​ത​യു​ടെ ക​രാ​ള നൃ​ത്തം ക​ണ്ട്​ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ യു​വ​ത്വം വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും വ​ലി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    കി​ർ​ക്ക് കൊ​ല​പാ​ത​കം

    അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ യു.​എ​സി​ലെ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നും ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ വി​ശ്വാ​സി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഏ​ജ​ന്‍റാ​ണെ​ന്ന്​ പൊ​തു​വെ ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്കി​ന്‍റെ കൊ​ല​പാ​ത​കം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക​ൽ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ കാ​മ​റ​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ലും സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​രു​മ​ഴ​യാ​യി​രു​ന്നു​ ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ. ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി അ​ക​ലാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്ക​വെ​യാ​ണ്​ കി​ർ​ക്ക്​ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ്​ ഒ​രു വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.


    ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ നി​ഷ്ഠൂ​ര പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്ക്​ വ​ർ​ണം പ​ക​രു​ന്ന ഈ ​ആ​ഖ്യാ​നം തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​മ ബോ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​മ്പൊ​രി​ക്ക​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ണ്ണം അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളാ​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു​വെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യം.പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ വ​ഴി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലാ​ണ്​ കി​ർ​ക്കി​നെ കൊ​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ ഗീ​ബ​ൽ​സി​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്​ ‘ഭ്രാ​ന്ത​മാ​യ നു​ണ’​യെ​ന്ന്​​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കി​ർ​ക്കു​മാ​യി ര​ണ്ടാ​​ഴ്​​ച മു​മ്പ്​ സം​സാ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​മ്പ്​ ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്​​ക്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ഗ​സ്സ​ക്ക്​ സ​മീ​പം വ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ‘യു​ദ്ധം കാ​ണി​ച്ച’​തു​പോ​ലെ ഒ​രു ക​ണ്ട​ക്ട​ഡ്​ ടൂ​റി​നാ​ണ്​ കി​ർ​ക്കി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്. പ​ക്ഷേ, ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്ന കാ​ര്യം മാ​ത്ര​മേ നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ളൂ.

    കി​ർ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടു​പ്പ​ക്കാ​ർ പി​ന്നീ​ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ അ​ടു​പ്പ​ക്കാ​ര​നും ശ​ത​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​നു​മാ​യ ബി​ൽ അ​ക്​​മാ​ൻ കി​ർ​ക്കി​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും വ​ന്നു. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളും കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ളും പി.​ആ​ർ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കൊ​പ്പം യു.​എ​സി​ലെ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ച​താ​ണ്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ള​രു​ന്ന സ​മാ​ന്ത​ര ലോ​കം

    കി​ർ​ക്കി​​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തും സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ കാ​ൻ​ഡി​സ്​ ഓ​വ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ താ​ര​വും പ്ര​ശ​സ്ത മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ട​ക്ക​ർ കാ​ൾ​സ​ൺ, മു​ഖ്യ​ധാ​ര മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ട്ട്​ സ്വ​ന്തം സം​രം​ഭം തു​ട​ങ്ങി​യ മെ​ഹ്​​ദി ഹ​സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി അ​ന​വ​ധി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ യു​ദ്ധാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തും അ​വ​ർ​ക്ക്​ പൊ​തു​ജ​ന സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ച​തും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.യു.​എ​സ്​ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ രം​ഗ​ത്ത്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​രു​ദ്ധ ത​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ​പ്​ കൊ​മേ​ഡി​യ​ൻ ബാ​സിം യൂ​സു​ഫി​നെ​പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. വ​ല​തു​പ​ക്ഷ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വാ​ദ​ത്തി​ന്​ ന​ല്ല​തോ​തി​ൽ ഇ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പി​യേ​ഴ്​​സ്​ മോ​ർ​ഗ​ന്​ പോ​ലും സ്വ​ന്തം ചാ​ന​ലി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, അ​റ​ബ്​ ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.


    ഗെ​യിം പ്ലാ​ൻ ​വെ​ളി​വാ​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ മീ​റ്റ്​

    ഇ​തെ​ല്ലാം കൂ​ടി​ച്ചേ​രു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​ണ്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ​വെ​ച്ച്​ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്. ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി യു.​എ​ന്നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​റും സ​യ​ണി​സ്റ്റ്​ ആ​ശ​യ​ക്കാ​രി​യു​മാ​യ ഡെ​ബ്ര ലീ​യു​ടെ എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്ത ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു വി​ഡി​യോ​യി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ത​ന്‍റെ ഗെ​യിം പ്ലാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. ‘ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി എ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നൊ​പ്പം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച യു.​എ​സി​ലെ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ എ​ന്താ​ണ്​ ബ​ദ​ൽ പ​ദ്ധ​തി’​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഡെ​ബ്ര ലീ​യു​ടെ ചോ​ദ്യം. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ യു.​എ​സി​ലു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ള​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ നെ​ത​ന്യാ​ഹു അ​തി​നെ​തി​രെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.


    ‘‘യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്‍റേ​താ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ക​ച്ച​വ​ടം ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ക​യാ​ണ്. ടി​ക്​​ടോ​ക്. വ​ലി​യ പ​രോ​ക്ഷ​ഫ​ല​മാ​കും അ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ക. പി​ന്നെ എ​ക്സ്. ന​മു​ക്ക്​ ഇ​ല​ണു​മാ​യി (മ​സ്ക്) സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹം ശ​ത്രു​വ​ല്ല. ച​ങ്ങാ​തി​യാ​ണ്.’’- നെ​ത​ന്യാ​ഹു തു​ട​ർ​ന്നു. ടി​ക്​​ടോ​കും എ​ക്സും വ​രു​തി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്​ വ​ഴി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ടി​ക്​​ടോ​കി​ന്​ ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ല​ച്ച ടി​ക്​​ടോ​കി​നെ എ​ങ്ങ​നെ നി​യ​​ന്ത്രി​ക്കാ​മെ​ന്ന ആ​ലോ​ച​ന വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റേ​ക്കാ​ല​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഡാ​റ്റ​യി​ലും അ​ൽ​​ഗോ​രി​ത​ത്തി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടി​നാ​ണ്​ തീ​വ്ര​ശ്ര​മം. അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടി​ക്​​ടോ​കി​ന്റെ യു.​എ​സി​ലെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ടെ​ക്​ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഓ​റ​ക്കി​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു


    81 കാ​ര​നാ​യ, യു.​എ​സ്​ പൗ​ര​നും അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​നു​മാ​യ ലാ​റി എ​ല്ലി​സ​ൻ ആ​ണ്​ ഓ​റ​ക്കി​ളി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ. നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വു​മാ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​യ​ണി​സ്റ്റ്​ പ​ക്ഷ​പാ​തി​യാ​ണ്​ ലാ​റി എ​ല്ലി​സ​ൻ. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ യു​ദ്ധ​കാ​ല ഫ​ണ്ടി​ങ്ങി​ന്‍റെ ന​ട്ടെ​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ടു​ത്തി​ടെ ജ​റൂ​സ​ലം പോ​സ്റ്റ്​ പ​ത്രം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ആ​റു​പേ​രി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​ണ്.

    ഇ​ട​പാ​ടി​നു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ർ​ഡ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ട്രം​പ്​ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ക​രാ​ർ വ​ഴി ടി​ക്​​ടോ​കി​ന്റെ ക​ണ്ട​ന്‍റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഓ​റ​ക്കി​ൾ ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യ​ത്തി​ന്​ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം വ​രും. ടി​ക്​​ടോ​കി​ന്‍റെ അ​ൽ​ഗോ​രി​ത​ത്തെ ‘റീ ​ട്രെ​യി​ൻ’ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ദൗ​ത്യം. അ​താ​യ​ത്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​രു​ദ്ധ ക​ണ്ട​ന്‍റി​ന്​ ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ടു​ക. ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വി​ഷ്വ​ലു​ക​ൾ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്​ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ചാ​ന​ലും ടി​ക്​​ടോ​ക്​ ആ​യി​രു​ന്നു.

