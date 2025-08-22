Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:38 PM IST

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യെ ന​ര​ക​മാ​ക്കുമെന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മന്ത്രി

    Israel katz
    cancel

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഹ​മാ​സ് ആ​യു​ധം​വെ​ച്ച് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യെ ന​ര​ക​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ​പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കാ​റ്റ്സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ഹ​മാ​സ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും നി​രു​പാ​ധി​കം മോ​ചി​പ്പി​ച്ച് ഹ​മാ​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രാ​യു​ധ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കാ​റ്റ്സ് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം നി​ല​വി​ൽ വ​രാ​തെ ആ​യു​ധം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഹ​മാ​സ് നി​ല​പാ​ട്.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സൈ​ന്യം ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ 47 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​കൂ​ടി കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ടു. ആ​കെ​ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ 62,239 ആ​യി. 1,57,227 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    അതേസമയം, ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ടും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫേ​സ് ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ (​ഐ.​പി.​സി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ‘പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​ണ് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​ട്ടി​ണി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത​മാ​ണ്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്തി സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. മ​ടി കാ​ണി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യും നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ട്ടി​ണി അ​തി​വേ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​താ​നും ദി​വ​സം വൈ​കി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും പ​ട്ടി​ണി​മ​ര​ണം കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത് സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്’ -റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ണി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​മാ​സി​ന്റെ ക​ള്ളം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ള്ളം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് യു.​എ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഹ​മാ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ‘അ​ധി​നി​വേ​ശ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും മ​രു​ന്നും ത​ട​ഞ്ഞ് വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. പ​ട്ടി​ണി​യെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ക​ള്ളം പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. യു​ദ്ധ​വും ഉ​പ​രോ​ധ​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ഇ​ട​പെ​ട​ണം.’ -ഹ​മാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:GazaIsraelIsrael Katz
    News Summary - Israeli minister says Gaza City will be turned into hell
