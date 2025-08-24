Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:38 PM IST

    യമനിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം

    യമനിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം
    സൻആ: യമൻ തലസ്ഥാനമായ സൻആയിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ മി​സൈൽ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ആക്രമണം. വൈദ്യുതി പ്ലാന്റ്, ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സൻആയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണമുണ്ടായതായി ഹൂതി മാധ്യമ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. പ്രസിഡന്റി​ന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് സമീപവും ആക്രമണമുണ്ടായി.

    കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൂതികൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ക്ലസ്റ്റർ മിസൈൽ തൊടുത്തിരുന്നു. ഇത് പുതിയൊരു ഭീഷണിയാണെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചശേഷം ആദ്യമായാണ് ഹൂതികൾ ക്ലസ്റ്റർ മിസൈൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

    TAGS:yemenIsraelHouthisSanaa
    News Summary - Israeli military targets Yemen’s Sanaa after Houthi attacks
