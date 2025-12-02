നാല് ഫലസ്തീനികളെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം

നാല് ഫലസ്തീനികളെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ സൈന്യംtext_fields
ജറൂസലം: ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവെപ്പിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഖാൻ യൂനിസിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് വാദി എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ബുറെയ്ജ് അഭയാർഥി ക്യാമ്പിന് സമീപമുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ മറ്റൊരാളും മരിച്ചു. അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മൂന്ന് ഇസ്രായേലികളെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപിച്ചെന്നാരോപിച്ച് രണ്ട് ഫലസ്തീനികളെയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വെടിവെച്ചുകൊന്നു.
18ഉം 17ഉം വയസ്സുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ട് ഇസ്രായേൽ സൈനികരെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലൊരാളെന്ന് സൈന്യം പറയുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെയാളെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.
