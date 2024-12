ഇസ്രായേൽ കൊന്നു, നോർത്ത് ഗസ്സയിലെ അവസാന അസ്ഥിരോഗ ഡോക്ടറെയും

ഗസ്സ: പ്രായം വകവെക്കാതെയും ഇസ്രായേലിന്റെ വെടിയുണ്ടകളെ ഭയക്കാതെയും ഗസ്സയി​ലെ മനുഷ്യരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഗസ്സയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സഈദ് ജോദയെ ഇസ്രായേൽ കൊന്നു. ഡോക്ടർമാരെയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും കൊന്നും ആശുപത്രികളും ആംബുലൻസുകളും ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി നശിപ്പിച്ചും ഗസ്സയിലെ ആതുരസേവന സംവിധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ, സഈദ് ജോദയുടെ വധത്തോടെ നോർത്ത് ഗസ്സയിലെ അവസാന അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ധനെയാണ് ഇന്നലെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി കമാൽ അദ്‌വാൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വടക്കൻ ഗസ്സയിലെ അൽ-അവ്ദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഫലസ്തീനിയൻ ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ ഡോ. സഈദ് ജോദയെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക ക്വാഡ്‌കോപ്റ്റർ ബോംബിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഫലസ്തീൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

BREAKING: Palestinian orthopedic surgeon Dr. Saed Jouda has been killed after being shot by an Israeli sniper in northern Gaza.



His son, Majd, was killed days earlier in an Israeli airstrike targeting their home.



Despite being retired, Dr. Jouda, an elderly volunteer at the… pic.twitter.com/eeqACv5Cvq