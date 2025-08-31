Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഹ​മാ​സ് സാ​യു​ധ...
    World
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 9:30 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:30 PM IST

    ഹ​മാ​സ് സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗം വ​ക്താ​വ് അ​ബൂ ഉബൈദയെ വധിച്ചെന്ന് ഇസ്രായേൽ; ഹ​മാ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​സ്സാ​മി​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ മു​ഖം​മ​റ​ച്ച് വി​ഡി​യോ വ​ഴി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് അ​ബൂ ഉ​ബൈ​ദ​യാണ്
    ഹ​മാ​സ് സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗം വ​ക്താ​വ് അ​ബൂ ഉബൈദയെ വധിച്ചെന്ന് ഇസ്രായേൽ; ഹ​മാ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല
    cancel

    തെ​ൽ​അ​വീ​വ്: ഹ​മാ​സ് സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഖ​സ്സാം ബ്രി​ഗേ​ഡ്സ് വ​ക്താ​വ് അ​ബൂ ഉ​ബൈ​ദ​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ രി​മാ​ലി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ബോം​ബി​ങ്ങി​ലാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. വാ​ർ​ത്ത ഹ​മാ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഖ​സ്സാ​മി​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ മു​ഖം​മ​റ​ച്ച് വി​ഡി​യോ വ​ഴി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് അ​ബൂ ഉ​ബൈ​ദ​യെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്.

    ഹു​ദൈ​ഫ സാ​മി​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ക​ഹ്‍ലൂ​ത്ത് ആ​ണ് ശ​രി​യാ​യ പേ​​ര് എ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഇ​തി​ൽ അ​ബൂ ഉ​ബൈ​ദ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യു​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    മുഹമ്മദ് സിൻവാറിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹമാസ്

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: യ​ഹ്‌​യ സി​ൻ​വാ​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പോ​രാ​ളി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ൻ​വാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച് ഹ​മാ​സ്. 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ ഹ​മാ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ൻ​വാ​ർ. ‘ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഹ​നി​യ്യ, യ​ഹ്‌​യ സി​ൻ​വാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദൈ​ഫ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ൻ​വാ​റി​ന്റെ​യും ചി​ത്രം ഹ​മാ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു.

    യ​ഹ്‌​യ സി​ൻ​വാ​റി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ൻ​വാ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​മാ​സി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല. 2021 മേ​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ൻ​വാ​റി​നെ വ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​റു​ത​വ​ണ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സി​ൻ​വാ​ർ മ​രി​ച്ചെ​ന്ന് 2014ൽ ​വാ​ർ​ത്ത പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് വി​വ​രം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaIsraelhamasGaza Genocide
    News Summary - Israeli defence minister says Hamas armed wing spokesperson killed in Gaza
    Similar News
    Next Story
    X