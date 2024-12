ഗസ്സയിലെ ആശുപത്രിക്ക് തീവെച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം, രോഗികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിപ്പിച്ച് അതിശൈത്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ടു

ഗസ്സ: ഉത്തര ഗസ്സയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ചുരുക്കം ആശുപത്രികളിലൊന്നായ കമാൽ അദ്‍വാൻ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് രോഗികളെയും ഡോക്ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും ഇസ്രായേൽ സേന ബലംപ്രയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിച്ചു. രോഗികളെ നിർബന്ധിച്ച് ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു. ആശുപത്രി പൂട്ടിയ ശേഷം ലാബ് അടക്കമുള്ള മുറികൾക്ക് സൈന്യം തീയിട്ടതായും ഗസ്സ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

BREAKING: The Israeli occupation military has stormed Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, forcing doctors and patients to walk on foot to the southern part of the region.



The hospital's director, Dr. Hussam Abu Safiya, is reportedly threatened with arrest. pic.twitter.com/vCgLKhYV3l