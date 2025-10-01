Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ...
    World
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 6:45 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യും തു​ട​രു​ന്നു; 45 മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യും തു​ട​രു​ന്നു; 45 മ​ര​ണം
    cancel

    ഗ​സ്സ​: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യും തു​ട​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മാ​ത്രം 160 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ന​ത്ത ബോം​ബി​ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ മാ​ത്രം 45 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, ഏ​ദ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ ഡെ​ച്ച് പ​താ​ക​യു​ള്ള ക​പ്പ​ലാ​യ മി​ന​ർ​വാ​ഗ്രാ​റ്റി​നു നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. കാ​ര്യ​മാ​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​തോ​ടെ നാ​വി​ക​ർ ക​പ്പ​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ഹ​മാ​സി​ന് അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം

    തെ​ൽ​അ​വി​വ്: ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്താ​ൻ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 20 ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഹ​മാ​സി​ന് അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം. 3-4 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ദൂ​ര​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ട്രം​പിന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​റ്റ്ഹൗ​സി​ൽ ​ട്രംപും ഇ​സ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവും പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി ഹ​മാ​സു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​യാ​ലും ക​രാ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​നാ പി​ന്മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ താ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പു​മാ​യി അ​ത്ത​രം ധാ​ര​ണ​യി​ല്ലെ​ന്നും ടെ​ലി​ഗ്രാം സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ബ​ന്ദി കൈ​മാ​റ്റ​വും ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പി​ന്മാ​റ്റ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന 20 ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് വൈ​റ്റ്ഹൗ​സ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹ​മാ​സി​നു പ​ക​രം ട്രം​പും മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ല​യ​റും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​കും ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക. ഹ​മാ​സി​നെ നി​ഷ്‍കാ​സ​നം ചെ​യ്ത് പ​ക​രം ഗ​സ്സ​യെ കോ​ള​നി​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​റെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ക​രാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത് അ​ട​ക്കം ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന​കം പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് പ്ര​സ്താ​വ​ന ഇ​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​നും ഖ​ത്ത​റി​​നു​മൊ​പ്പം തു​ർ​ക്കി​യ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഹ​മാ​സ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gaza GenocideLatest NewsIsraeli attacks
    News Summary - Israeli attacks and massacres continue in Gaza; 45 dead
    Similar News
    Next Story
    X